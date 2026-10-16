'Cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026' dời lịch cưới vì Messi

Rodrigo De Paul và Tini Stoessel sẽ kết hôn vào ngày 19/12 tới. Ảnh: @rodridepaul/Instagram.

Thông tin tiền vệ tuyển Argentina Rodrigo De Paul dời ngày cưới được nhà báo Ángel de Brito tiết lộ trong một chương trình giải trí hồi đầu tháng 10.

Theo đó, De Paul vốn định tổ chức đám cưới vào ngày 26/12. Tuy nhiên, María Sol - em gái Messi - cũng ấn định hôn lễ vào ngày này. Bản thân Messi cũng chia sẻ với người đồng đội thân thiết rằng nếu hai đám cưới vẫn diễn ra cùng ngày, anh chỉ có thể tham dự ngày vui của em gái.

"Vì Messi, đám cưới của Tini và De Paul được chuyển sang ngày 19/12. Họ là bạn bè, De Paul rất yêu quý Messi", Ángel de Brito nói.

Cặp đôi hẹn hò từ 2022 và có khoảng thời gian chia tay. Ảnh: @rodridepaul/Instagram.

Theo Clarin, hôn lễ của tiền vệ nổi tiếng tuyển Argentina còn gây bàn luận vì ồn ào của gia đình Tini Stoessel. Cụ thể, Alejandro Stoessel và Mariana Muzlera, bố mẹ nữ ca sĩ, cùng Francisco Stoessel, anh trai cô, không được mời tham dự.

Hồi tháng 8, truyền thông Argentina đưa tin nữ ca sĩ đã yêu cầu kiểm toán các khoản thu nhập theo gợi ý của vị hôn phu, sau khi bố cô đề nghị cô ký một thỏa thuận tiền hôn nhân.

Sau đó, nhiều thông tin cho rằng nữ ca sĩ đã trở nên xa cách với người thân vì phát hiện bố mình thành lập các công ty cổ phần để chuyển lợi nhuận thu được dưới danh nghĩa quản lý của cô vào đó. Theo những thông tin này, Alejandro Stoessel thu lợi từ hình ảnh, hợp đồng thương mại, âm nhạc và các buổi biểu diễn của Tini, dù tên của nữ nghệ sĩ không xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ nào.

Cũng theo nhà báo Ángel de Brito, bố mẹ nữ ca sĩ, hiện đã ly hôn, sẽ cùng con trai và hai người anh chị em họ đi du lịch từ ngày 15/12 để tránh truyền thông chú ý khi đám cưới con gái diễn ra. Điểm đến được gia đình lựa chọn là Mỹ, chứ không phải Nhật Bản như thông tin được đưa ra trước đó.

Theo Clarin, lễ cưới sẽ diễn ra tại Exaltación de la Cruz với khoảng 300 khách mời. Trong số những nghệ sĩ đã chính thức nhận được lời mời có María Becerra, Lali Espósito và Nicki Nicole. Các cầu thủ Paulo Dybala, Leandro Paredes và Lionel Messi cũng nằm trong danh sách khách mời cùng nhiều người khác.

De Paul được xem là người đồng đội thân thiết, cùng Paredes là "vệ sĩ" bên cạnh Messi. Ảnh: @leoparedes20/Instagram.

Rodrigo De Paul được xem là người bạn thân thiết nhất với Lionel Messi ở đội tuyển Argentina. Anh từng nhiều lần chia sẻ rằng được thi đấu bên cạnh Messi là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp.

Tiền vệ sinh năm 1994 còn được người hâm mộ gọi vui là "vệ sĩ số 1" của Messi, thường là người đầu tiên đứng ra bảo vệ anh mỗi khi đội trưởng Argentina bị đối thủ phạm lỗi.

Theo danh sách cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026 sử dụng công thức "Tỷ lệ vàng" (Golden Ratio), công thức toán học được người Hy Lạp cổ đại phát triển, của công ty DreamAI SRL, De Paul là nhân vật sở hữu gương mặt cân đối nhất với số điểm 74,18%.

De Paul hẹn hò Tini Stoessel - một trong những nghệ sĩ âm nhạc lớn nhất khu vực Mỹ La-tinh với nhiều album đứng đầu bảng xếp hạng và các tour diễn cháy vé tại các sân vận động hoành tráng - từ năm 2022. Cặp đôi có khoảng thời gian chia tay vào năm 2023 rồi tái hợp.

Trước khi quen Tini, De Paul từng có 12 năm bên người mẫu Camila Homs và có 2 con chung. Camila cũng không được mời tới đám cưới của chồng cũ vào tháng 12 tới.