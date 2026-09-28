Cầu thủ đắt giá nhất FIFA ASEAN Cup bất lực trước Singapore

Bangladesh của Choudhury gây thất vọng. Ảnh: Minh Chiến.

Choudhury là cái tên nổi bật nhất bên phía Bangladesh. Tiền vệ này có 11 mùa giải khoác áo Leicester City, ra sân khoảng 60 trận tại Premier League. Hiện anh thi đấu cho Sheffield United ở Championship và được định giá 4 triệu euro, cao nhất trong số các cầu thủ dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, đẳng cấp của Choudhury không đủ giúp Bangladesh có một trận đấu khởi sắc. Cầu thủ sinh năm 1997 thường xuyên lùi sâu để nhận bóng, tổ chức và luân chuyển lối chơi. Anh vẫn có một vài pha xử lý đáng chú ý, nhưng phần lớn bị hàng tiền vệ Singapore hạn chế không gian hoạt động.

Singapore chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm ngay trong hiệp một. Phút 17, Ilhan Fandi dứt điểm từ đường căng ngang bên cánh trái, buộc thủ môn Srabon phải trổ tài. 10 phút sau, Bangladesh có cơ hội tận dụng sai lầm của hàng thủ Singapore nhưng không thể đưa bóng vào vòng cấm.

Sức ép của Singapore cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 35. Từ quả tạt bên cánh trái, Harhys Stewart bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa Singapore vượt lên dẫn 1-0. Trước đó, Ilhan Fandi từng đưa bóng tìm đến xà ngang ở phút 37, cho thấy đại điện Đông Nam Á hoàn toàn kiểm soát thế trận.

Sau giờ nghỉ, Bangladesh cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không tạo đủ sức ép. Choudhury cũng không thể tạo ra khoảnh khắc khác biệt trong phần còn lại của trận đấu. Bangladesh đành chấp nhận thất bại 0-1, sau khi thua Malaysia 0-3 ở lượt trận mở màn hôm 25/9.

Bangladesh sẽ gặp Indonesia ở lượt cuối bảng A vào ngày 1/10. Sau hai trận toàn thua, đại diện Nam Á nguy cơ khép lại vòng bảng mà không giành được điểm nào. Trong khi đó, Singapore thắp lại hy vọng giành vé vào chung kết nhờ 3 điểm trước Bangladesh.

Highlights Singapore 1-0 Bangladesh Tối 28/9, Singapore vượt qua Bangladesh với tỷ số 1-0 tại lượt 2 bảng A FIFA ASEAN Cup 2026.