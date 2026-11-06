Cầu thủ Đà Nẵng được triệu tập lên đội U23 Việt Nam

Lực lượng có sự kết hợp giữa những gương mặt đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và cầu thủ trẻ đang trong quá trình khẳng định mình. Trong danh sách triệu tập có cầu thủ của SHB Đà Nẵng là Lê Văn Quang Duyệt. Đây là gương mặt trẻ triển vọng của bóng đá thành phố, thi đấu ở vị trí tiền vệ. Được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam là cơ hội để Quang Duyệt cọ xát, phát triển chuyên môn.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 tại sân vận động Pleiku (Gia Lai). Các đội tham dự gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar thi đấu vòng tròn một lượt xếp hạng.

Đây không chỉ là dịp để U23 Việt Nam kiểm nghiệm lực lượng, hoàn thiện lối chơi, hướng tới những nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, mà còn là môi trường để ban huấn luyện đánh giá, phát triển các nhân tố có tiềm năng đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.