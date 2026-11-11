Cầu thủ bóng đá, bóng rổ tham gia dàn xếp tỉ số để cá độ tiền tỷ

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do Vũ Chí Công (còn gọi là Vu Chi Konh, SN 1998, quốc tịch Ukraine, trú tại TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu. Công tổ chức cá độ trên các trang mạng trực tuyến, tập trung vào các giải bóng đá quốc tế, giải hạng Nhất quốc gia, giải U19 và Cúp Quốc gia Việt Nam.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Vũ Chí Công; Nguyễn Huy Hoàng; Phạm Thành Chung; Nguyễn Đức Ninh.

Sau khi xác lập chuyên án, ngày 16 và 17/8/2026, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp nhiều đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Ngày 27/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự về hành vi đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số các trận đấu thể thao. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024, Vũ Chí Công đã bàn bạc với Phạm Thành Chung để thu mua các kèo cá độ những trận đấu bị dàn xếp tỷ số từ các đối tượng nước ngoài. Sau đó, các đối tượng phân loại kèo, tổ chức đặt cược, chuyển nhận tiền và hưởng lợi từ hoạt động cá độ.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Huỳnh Vĩnh Quang; Mai Phước Thành; Lâm Minh Duy; Sơn Minh Tâm.

Để thực hiện hành vi, Công móc nối với Nguyễn Đức Ninh – đối tượng chuyên thu gom, thuê tài khoản cá độ VIP – nhằm tìm kiếm, thuê nhiều tài khoản cá độ của các đối tượng khác. Đồng thời, Công thuê một số người sử dụng tài khoản do mình cung cấp để đặt cược theo chỉ đạo, hướng đến việc thắng tiền từ các trang đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Đáng chú ý, đường dây này không chỉ dừng lại ở hoạt động cá độ mà còn trực tiếp can thiệp, dàn xếp kết quả thi đấu của các đội bóng.

Cụ thể, Vũ Chí Công chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An, cùng Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, yêu cầu một số cầu thủ của câu lạc bộ gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo kịch bản được đưa ra.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Lê Tuấn Anh; Lê Văn Hưng; Nguyễn Anh Tài.

Sau khi các trận đấu diễn ra, Công chuyển tiền trả công cho Ngọc, Nam và những cầu thủ tham gia. Qua đó, các đối tượng biến hoạt động thi đấu thể thao thành công cụ phục vụ việc cá độ, trục lợi.

Không chỉ bóng đá, đường dây này còn mở rộng sang môn bóng rổ. Tháng 8/2026, Võ Hoàng Minh Nhật bàn bạc với Vũ Chí Công về việc dàn xếp tỷ số một số trận đấu thuộc Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA), sau đó cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công đặt cược.

Nhật đã gặp gỡ, thỏa thuận với một số cầu thủ của hai câu lạc bộ Nha Trang Dolphins và Da Nang Dragons để dàn xếp tỷ số trận đấu giữa hai đội diễn ra ngày 15/8/2026. Những người tham gia được hứa hẹn trả công sau khi thực hiện việc dàn xếp.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền Vũ Chí Công sử dụng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.

Các đối tượng Nguyễn Thanh Hải; Bùi Hoàng Mỹ.

Việc triệt phá đường dây này cho thấy những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm cá độ thể thao, khi các đối tượng không chỉ lợi dụng các nền tảng đánh bạc trực tuyến mà còn tìm cách móc nối với cầu thủ, thành viên ban huấn luyện để thao túng kết quả thi đấu.

Hành vi này không đơn thuần xâm phạm trật tự quản lý xã hội mà còn trực tiếp làm tổn hại uy tín, hình ảnh và tính trung thực của các giải đấu thể thao, đi ngược lại tinh thần thi đấu công bằng, cao thượng.

Bên cạnh việc tập trung điều tra, xử lý các đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tăng cường công tác giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực trong hoạt động bóng đá.

Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh đối với các cầu thủ, huấn luyện viên và những người hoạt động trong lĩnh vực thể thao. Chỉ vì lợi ích vật chất trước mắt, việc đánh đổi danh dự, đạo đức nghề nghiệp để tham gia dàn xếp tỷ số, tiếp tay cho hoạt động cá độ có thể khiến sự nghiệp thể thao khép lại, đồng thời phải đối mặt với trách nhiệm hình sự nghiêm khắc trước pháp luật.