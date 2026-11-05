Cầu thủ 30 tuổi qua đời sau cú va chạm: Vì sao tim đập trở lại vẫn không thể cứu sống?

Trường hợp tiền đạo Jesús de Miguel của CLB Tenerife (Tây Ban Nha) qua đời ở tuổi 30 sau khi ngừng tim trong trận đấu, dù đã được cấp cứu và tim đập trở lại, khiến nhiều người đặt câu hỏi về nguy cơ tổn thương não sau ngừng tuần hoàn.

Ngày 3/11, CLB Tenerife xác nhận tiền đạo Jesús de Miguel đã qua đời sau sự cố nghiêm trọng trong trận đấu với FC Andorra diễn ra một ngày trước đó. Cầu thủ 30 tuổi bị ngừng tim sau pha va chạm với thủ môn Jesus Owono và không qua khỏi dù được các nhân viên y tế khẩn trương cấp cứu.

Theo Reuters, tình huống kinh hoàng xảy ra ở phút bù giờ thứ 7 của hiệp hai. Thủ môn Jesus Owono bên phía Andorra lao ra khỏi vòng cấm để ngăn chặn một đường chuyền dài. Trong nỗ lực phá bóng, đầu gối của thủ thành này va trúng vùng ngực của De Miguel, khiến tiền đạo Tenerife đổ gục xuống sân.

Theo những thông tin ban đầu của báo chí Tây Ban Nha, tiền đạo của Tenerife có mạch trở lại sau khoảng 20 phút ngừng tuần hoàn, có thể tự thở nhưng không tỉnh lại.

Sự việc đặt ra câu hỏi: Vì sao tim đã đập trở lại nhưng người bệnh vẫn có thể tử vong?

Tiền đạo Jesús de Miguel nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng qua đời sau đó ít giờ. Ảnh: AP.

Tim đập trở lại không đồng nghĩa người bệnh đã qua cơn nguykịch

Trao đổi với PV Gia đình Việt Nam, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, chuyên gia tim mạch, Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết, ngừng tim là tình trạng đặc biệt nguy hiểm bởi khi tim ngừng bơm máu hiệu quả, não và các cơ quan quan trọng lập tức rơi vào tình trạng thiếu oxy.

Trong đó, não là cơ quan đặc biệt nhạy cảm với tình trạng này. Chỉ sau vài phút tuần hoàn bị gián đoạn, tế bào não đã có nguy cơ tổn thương nghiêm trọng. Nếu thiếu oxy kéo dài, tổn thương có thể không hồi phục, dù tim được khôi phục hoạt động.

Theo BS Mạnh, việc tim đập trở lại sau cấp cứu không có nghĩa người bệnh chắc chắn tỉnh lại hoặc hồi phục hoàn toàn. Tiên lượng còn phụ thuộc vào nguyên nhân ngừng tim, thời gian tuần hoàn bị gián đoạn, hiệu quả hồi sinh tim phổi và mức độ tổn thương não, các cơ quan khác.

Va đập vùng ngực có thể gây rối loạn nhịp nguy hiểm

Theo BS Mạnh, một cú va đập mạnh trực tiếp vào vùng trước tim, nếu xảy ra đúng thời điểm nhạy cảm trong chu kỳ điện học của tim, có thể gây rung thất và ngừng tim đột ngột. Hiện tượng này được gọi là ngừng tim do va đập vùng ngực (commotio cordis).

Ngoài ra, một số bệnh lý tim mạch tiềm ẩn như hội chứng Brugada, Wolff-Parkinson-White (WPW) cũng có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp nguy hiểm. Chấn thương mạnh vùng ngực còn có thể gây gãy xương sườn, dập phổi hoặc tổn thương mạch máu lớn.

Tuy nhiên, không thể xác định nguyên nhân ngừng tim của cầu thủ chỉ dựa trên diễn biến va chạm. Việc đánh giá cần căn cứ vào kết luận y tế cụ thể.

Chủ động tầm soát và cấp cứu đúng cách khi ngừng tim

Từ những sự cố ngừng tim trong hoạt động thể thao, BS Mạnh khuyến cáo vận động viên và người thường xuyên tập luyện cường độ cao nên chủ động kiểm tra sức khỏe tim mạch. Những người có biểu hiện đau ngực, hồi hộp, đánh trống ngực, chóng mặt hoặc ngất khi vận động; người có tiền sử gia đình đột tử khi còn trẻ cần được thăm khám chuyên khoa.

Theo chuyên gia, khi phát hiện một người đột ngột bất tỉnh, không đáp ứng và không thở bình thường, cần gọi cấp cứu 115, đồng thời nhanh chóng tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR). Nếu có máy khử rung tim tự động (AED), cần bật máy và làm theo hướng dẫn của thiết bị.

Với người lớn, ép tim ngoài lồng ngực cần thực hiện ở giữa ngực, với tần số 100-120 lần/phút, độ sâu khoảng 5-6 cm. Người chưa được đào tạo có thể thực hiện ép tim theo hướng dẫn của nhân viên tổng đài cấp cứu.

Ép tim giúp duy trì một phần dòng máu đến não và tim trong khi chờ khôi phục tuần hoàn tự nhiên. BS Mạnh nhấn mạnh, không nên chờ đủ nhân lực hay trang thiết bị mới bắt đầu cấp cứu, bởi mỗi phút trì hoãn đều có thể làm giảm cơ hội sống và tăng nguy cơ tổn thương não.