Ngày hội là dịp để cộng đồng các dân tộc cùng gặp gỡ, giao lưu, chung tay gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống

Dự lễ khai mạc có ông Mạc Văn Khải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường; đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Điểm nhấn của Ngày hội là 10 không gian văn hóa tương ứng với 10 đội thi, đại diện cho 10 dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn.

Mỗi không gian tái hiện những nét đặc trưng trong đời sống, phong tục, tập quán, nghề thủ công, nghệ thuật dân gian và các giá trị văn hóa truyền thống của từng dân tộc. Qua đó, giới thiệu sự phong phú, đa dạng trong bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc tại Cầu Thia.

Điểm nhấn của Ngày hội là 10 không gian văn hóa truyền thống các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn

Cùng với hoạt động trưng bày, phần thi ẩm thực dân tộc thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Những mâm cơm truyền thống được các đội chuẩn bị công phu, giới thiệu các món ăn đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa và hương vị địa phương. Qua từng món ăn, nét tinh tế trong văn hóa ẩm thực và sự khéo léo của đồng bào được giới thiệu đến công chúng.

Trong khuôn khổ Ngày hội, tối nay 22.11 sẽ diễn ra chương trình trình diễn trang phục dân tộc và giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Các đội thi giới thiệu trang phục truyền thống, kết hợp thuyết minh về nguồn gốc, ý nghĩa và giá trị văn hóa.

Các hoạt động góp phần làm nên bức tranh đa sắc màu tại Ngày hội

Chương trình giao lưu còn có các tiết mục dân ca, dân vũ, múa truyền thống và trình diễn nhạc cụ dân tộc, góp phần tạo không khí vui tươi, tăng cường sự giao lưu, gắn kết giữa các cộng đồng.

Hưởng ứng Ngày hội, từ ngày 18 đến 24.11, các tổ dân phố trên địa bàn phường Cầu Thia đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và sinh hoạt cộng đồng.

Tại Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ, trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa

Các hoạt động gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tổng vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ngày hội góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp

Thông qua chuỗi hoạt động, Ngày hội góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc trong mỗi người dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và quảng bá hình ảnh con người, văn hóa phường Cầu Thia đến với du khách.