Cầu Thăng Long trước mốc 31/10: Xe nối đuôi qua đoạn đường thu hẹp

Thời gian gần đây, tình trạng ùn ứ giao thông xuất hiện trên cầu Thăng Long và các tuyến đường dẫn vào giờ cao điểm.

Lưu lượng phương tiện lớn, trong khi rào chắn thi công trạm cân tải trọng tại đầu cầu phía Bắc khiến mặt đường lưu thông bị thu hẹp.

Sáng 23/10, phương tiện qua cầu Thăng Long di chuyển chậm, ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm.

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội, dự án thi công trạm cân tại khu vực đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long đã được triển khai từ ngày 17/9/2026. Cùng với việc lắp đặt trạm cân, từ ngày 22/10 đến 15/12/2026, thành phố tiếp tục tổ chức sửa chữa mặt cầu Thăng Long với hai hạng mục trọng tâm: thay thế, khắc phục khe co giãn phía Bắc và cào bóc, thảm lại bê tông nhựa mặt cầu.

Để phục vụ thi công, Sở Xây dựng Hà Nội đã nhiều lần thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện qua khu vực. Nhà thầu bố trí 10 nhân sự mỗi ca, chia thành 2 ca để trực phân luồng tại công trường và từ xa.

Sau khi tiếp nhận phản ánh về ùn tắc, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn, điều tiết phương tiện.

Các phương tiện di chuyển chậm qua đoạn đường bị thu hẹp tại đầu cầu phía Bắc.

Lực lượng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 điều tiết phương tiện qua khu vực cầu Thăng Long.

Lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện di chuyển qua khu vực cầu Thăng Long.

Ông Đàm Quang Bảo, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), cho biết tình hình giao thông tại đầu cầu phía Bắc đã cải thiện, dù vẫn còn ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm. Đơn vị đang tăng cường điều tiết và đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành trạm cân ngày 31/10/2026.

“Chúng tôi mong người dân chia sẻ những khó khăn, bất tiện trong thời gian rào chắn thi công. Đơn vị sẽ tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành công trình, hoàn trả mặt đường”, ông Đàm Quang Bảo cho biết.