Cầu Thăng Long thông xe trước hẹn

Theo kế hoạch ban đầu, Sở Xây dựng Hà Nội dự kiến đến 22h ngày 29/10 mới thông xe toàn bộ, sau khi hoàn thành hạng mục đường bê tông xi măng phục vụ lắp đặt trạm cân tải trọng tự động.

Tuy nhiên, theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), các đơn vị nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ thi công xuyên đêm 28/10, hoàn thành sớm toàn bộ phần việc cốt lõi để kịp thời mở đường cho các phương tiện lưu thông ngay từ đầu giờ sáng ngày 29/10.

Giao thông thuận lợi tại nút giao phía Bắc cầu Thăng Long sáng 29/10.

Ghi nhận thực tế trong sáng 29/10 cho thấy lưu lượng phương tiện qua cầu diễn ra thuận lợi, không còn cảnh ùn ứ kéo dài như những ngày thực hiện phân luồng trước đây.

Cùng với việc dỡ bỏ rào chắn tạm thời, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết các phương tiện từng diện hạn chế trước đó gồm: xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên, xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định và xe buýt chính thức được phép lưu thông qua cầu như giai đoạn trước ngày 15/9/2026.

Dù đã thông xe sớm để giải tỏa áp lực giao thông, dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ vẫn tiếp tục triển khai các hạng mục kỹ thuật tiếp theo.

Theo phương án tổ chức giao thông điều chỉnh, đơn vị thi công sẽ rào chắn cục bộ một làn (trong tổng số ba làn đường theo hướng Nội Bài về Cầu Giấy) để lắp đặt thiết bị đo đếm chuyên dụng, thời gian thi công dự kiến khoảng 2 ngày cho mỗi làn xe.

Trong giai đoạn này, các phương tiện tiếp tục được tổ chức lưu thông hai chiều trên bốn làn xe, khớp nối đồng bộ với mặt cắt ngang của cầu. Lực lượng chức năng sẽ duy trì phương án phân luồng linh hoạt tại khu vực rào chắn cục bộ nhằm vừa bảo đảm an toàn kỹ thuật công trình, vừa duy trì năng lực thông hành thông suốt cho tuyến đường.