Cầu Thăng Long thông thoáng sau khi dỡ rào chắn thi công

Theo dự kiến, từ 22h ngày 29/10, cơ quan chức năng sẽ thông xe toàn bộ cầu Thăng Long sau khi hoàn thành hạng mục đường bê tông xi măng thuộc dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ.

Video cầu Thăng Long thông thoáng sau thông xe.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), ngay từ đêm 28/10, đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu tăng tốc thi công, hoàn thành các công việc cần thiết để tổ chức thông xe vào sáng sớm 29/10.

Ghi nhận trong ngày 29/10, giao thông trên cầu Thăng Long thông thoáng, các phương tiện lưu thông bình thường, không còn xảy ra tình trạng ùn tắc như trong thời gian phân luồng phục vụ thi công. ﻿Ảnh: Quang Hùng

Các rào chắn thi công đã được gỡ bỏ. Ảnh: Quang Hùng

Tại khu vực lắp đặt hệ thống cân kiểm soát tải trọng xe, công nhân vẫn đang kiểm tra, hoàn thiện các hạng mục dây đấu nối và tín hiệu của trạm cân. Ảnh: Quang Hùng

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, từ sáng 29/10, các loại ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và xe buýt được lưu thông qua cầu Thăng Long trở lại như trước thời điểm phân luồng phục vụ thi công trạm cân ngày 15/9/2026. Ảnh: Quang Hùng

Mặc dù giao thông đã được khôi phục, biển cấm xe có trọng tải trên 2 tấn trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, hướng về cầu Thăng Long, vẫn chưa được tháo dỡ. Ảnh: Quang Hùng

Theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, việc thông xe sớm không đồng nghĩa với toàn bộ dự án đã hoàn thành. Các hạng mục lắp đặt thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe vẫn tiếp tục được triển khai trong thời gian tới. Ảnh: Quang Hùng

Hệ thống camera cũng đã được lắp đặt trên lối vào cầu Thăng Long. Ảnh: Quang Hùng

Trong quá trình thi công, đơn vị thực hiện sẽ rào chắn cục bộ một làn đường trong tổng số ba làn theo chiều từ Nội Bài về Cầu Giấy để lắp đặt thiết bị. Thời gian thi công dự kiến khoảng 2 ngày cho mỗi làn xe. Ảnh: Quang Hùng

Để bảo đảm việc đi lại, các phương tiện sẽ được tổ chức lưu thông hai chiều trên bốn làn xe, đồng bộ với mặt cắt ngang cầu. Công tác tổ chức giao thông tại khu vực thi công phải đáp ứng yêu cầu an toàn, duy trì khả năng lưu thông và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: Quang Hùng