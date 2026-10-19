Cầu Thăng Long rào chắn sửa chữa xuyên đêm gần 2 tháng

Theo phương án vừa được Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, việc điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ Dự án sửa chữa bảo đảm an toàn giao thông hai đầu cầu Thăng Long. Để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân, toàn bộ hoạt động rào chắn và thi công chỉ được phép diễn ra trong khung giờ từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau.

Cầu Thăng Long được rào chắn thi công khe co giãn và thảm lại mặt đường trong khung giờ từ 22h đến 5h hằng ngày, bắt đầu từ ngày 22/10.

Đợt sửa chữa lần này tập trung giải quyết hai hạng mục kỹ thuật gồm thay thế, sửa chữa khe co giãn phía bắc cầu Thăng Long và cào bóc, thảm lại bê tông nhựa mặt cầu.

Quá trình thi công tuân thủ nguyên tắc cuốn chiếu từng bên. Đơn vị thi công sẽ rào chắn một nửa mặt đường ở mỗi chiều xe chạy, tổ chức phân luồng cho phương tiện di chuyển trên nửa mặt đường còn lại. Đáng chú ý, việc rào chắn được ưu tiên triển khai trước trên làn đường cùng chiều với vị trí đang thi công trạm cân tải trọng; sau khi hoàn thành hạng mục và bảo đảm tuyệt đối an toàn mới luân chuyển rào chắn sang nửa mặt đường còn lại.

Nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trong đêm, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông lắp đặt đầy đủ hệ thống biển cảnh báo từ xa tại các cự ly 500 m, 100 m và 50 m. Khu vực công trường phải được chiếu sáng liên tục, bố trí cọc tiêu, chóp nón phản quang và cắt cử người ứng trực điều tiết xe chuyển làn an toàn trước khi vào nút thắt.

Yêu cầu nghiêm ngặt đặt ra là trước 5h sáng hằng ngày, toàn bộ mặt bằng phải được hoàn trả thông thoáng cho người dân đi lại trong ngày. Tại các vị trí khe co giãn đang làm dở, đơn vị thi công phải đậy bằng các tấm thép chịu lực gắn cố định chắc chắn, bảo đảm chống trơn trượt tuyệt đối cho các phương tiện qua lại vào ban ngày.

Cùng với đó, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội sẽ rà soát, dời tạm thời các điểm đón trả khách của xe buýt nằm trong vùng bị ảnh hưởng nếu phát sinh bất cập.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng chính quyền các địa phương lân cận như Đông Ngạc, Phú Thượng, Vĩnh Thanh, Thiên Lộc sẽ tăng cường chốt trực, điều tiết luồng xe và xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ sai quy định gây cản trở quanh khu vực hai đầu cầu.