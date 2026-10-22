Video: Cầu Thăng Long ken đặc xe cộ giờ cao điểm sau khi dựng rào chắn thi công.

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News những ngày gần đây, tình trạng ùn tắc tại cầu Thăng Long diễn ra thường xuyên, nhiều thời điểm dòng xe nối dài hàng cây số, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng.

Hàng rào thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe được dựng tại khu vực trước lối lên cầu Thăng Long theo hướng vào trung tâm Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội trước đó thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu, giai đoạn 2.

Theo phương án tổ chức giao thông, từ ngày 16/10, ô tô không được rẽ phải từ đường gom phía Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, để lên cầu trong khung giờ 5h-22h hàng ngày. Riêng xe buýt chỉ bị hạn chế trong các khung giờ cao điểm.

Vào giờ cao điểm buổi sáng, các phương tiện ken đặc tại khu vực lối lên cầu Thăng Long.

Việc dựng rào chắn khiến mặt đường dành cho xe cộ bị thu hẹp. Các dòng ô tô nối đuôi nhau, nhích từng chút qua khu vực thi công, trong khi xe máy tìm cách len qua những khoảng trống giữa các hàng xe.

Dòng xe di chuyển chậm chạp qua đoạn đường bị thu hẹp do rào chắn phục vụ thi công.

Xe buýt cũng gặp khó khăn khi tiếp cận lối lên cầu, bị bao quanh bởi ô tô và xe máy trong dòng xe đông đúc vào buổi sáng.

Trong thời gian thi công, lực lượng chức năng được bố trí trực tại khu vực để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chị Nguyễn Kim Anh cho biết, do công ty nằm trong nội thành Hà Nội nên mỗi ngày chị đều qua cầu Thăng Long hai lần. Những ngày trước, chị mất gần một giờ mới qua được khu vực ùn tắc. Tuy nhiên, theo chị, tình hình giao thông trong ngày ghi nhận đã có phần cải thiện.

Ở chiều từ trung tâm Hà Nội đi ra, dòng xe cũng nối dài do lối ra cầu bị thu hẹp phục vụ thi công.

Không chỉ chiều vào trung tâm, hướng từ nội thành đi ra cũng chịu ảnh hưởng. Các phương tiện nối đuôi nhau qua đoạn đường bị thu hẹp, khiến tốc độ di chuyển giảm và tình trạng ùn ứ kéo dài.

Máy móc, thiết bị được tập kết tại công trường thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long, giai đoạn 2.