Cầu Thăng Long dự kiến thông xe từ đêm 29/10

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội vừa có văn bản báo cáo Sở Xây dựng về phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long.

Theo đó, Ban Duy tu kiến nghị dỡ bỏ toàn bộ rào chắn trên công trường trong ngày 29/10 và tổ chức thông xe toàn bộ mặt cắt cầu Thăng Long từ 22h cùng ngày. Việc khôi phục giao thông sớm gần hai tuần nhằm mục đích giảm tải áp lực đi lại cho người dân, đồng thời duy trì sự thông thoáng trên trục cửa ngõ phía Bắc của Hà Nội.

Hạng mục đường bê tông xi măng phục vụ hệ thống cân tải trọng xe hoàn thành, sẵn sàng phương án dỡ rào chắn và thông xe toàn bộ cầu Thăng Long từ đêm 29/10.

Đối với phần việc còn lại là lắp đặt thiết bị cân tải trọng xe ở chiều đường Nội Bài về trung tâm Hà Nội, đơn vị thi công đề xuất áp dụng phương án rào chắn cục bộ từng làn trên tổng số 3 làn xe. Thời gian thi công cho mỗi làn dự kiến mất khoảng 2 ngày và chỉ thực hiện trong khung giờ đêm, từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Trong suốt khoảng thời gian thi công đêm, các phương tiện vẫn được phân luồng lưu thông bình thường trên 2 làn đường còn lại. Cách làm này vừa bảo đảm số làn khai thác tương thích với mặt cắt 2 làn trên cầu Thăng Long, vừa tránh ảnh hưởng tới tình hình giao thông ban ngày.

Trước đó, phương án phân luồng phục vụ công trường dự kiến kéo dài đến giữa tháng 11, với hạn định thi công là ngày 5/11.

Tuy nhiên, nhờ tập trung máy móc và nhân lực để đẩy nhanh các phần việc, hạng mục bê tông xi măng đã đủ điều kiện bàn giao khai thác sớm hơn 7 ngày so với tiến độ thi công và vượt 12 ngày so với thời gian phân luồng giao thông ban đầu.

Về tình hình triển khai thực tế trên từng chiều lưu thông, đến thời điểm này, ở chiều từ trung tâm Hà Nội đi sân bay Nội Bài, toàn bộ kết cấu hạ tầng vùng cân và thiết bị cân kiểm soát tải trọng trên 2 làn xe đã thi công hoàn tất.

Ở chiều ngược lại, từ Nội Bài về trung tâm thành phố, công tác thảm bê tông mặt đường cho cả 3 làn xe cũng đã xong và hiện đang trong giai đoạn bảo dưỡng kỹ thuật theo quy chuẩn. Đến ngày 29/10, lớp bê tông này dự kiến sẽ đạt đủ cường độ chịu lực cần thiết để đưa vào phục vụ phương tiện lưu thông.