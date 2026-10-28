Cầu Thăng Long cho xe tải, xe khách lưu thông trở lại

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long. Theo đó, việc tháo rào chắn và thông xe được thực hiện từ 22h ngày 29/10/2026, sớm hơn kế hoạch trước đó.

Từ đêm 29/10, xe tải từ 2 tấn, xe khách từ 16 chỗ trở lên và xe buýt được lưu thông qua cầu Thăng Long theo phương án điều chỉnh.

Theo Thông báo số 1592/TB-SXD ngày 28/10/2026, phương án này được triển khai sau khi hoàn thành hạng mục đường bê tông xi măng thuộc Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

Những phương tiện được lưu thông trở lại qua cầu Thăng Long

Theo phương án điều chỉnh, các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên, xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định và xe buýt được lưu thông qua cầu Thăng Long như trước thời điểm phân luồng phục vụ thi công trạm cân ngày 15/9/2026.

Việc điều chỉnh được kỳ vọng góp phần giảm những bất tiện trong quá trình đi lại, vận chuyển hàng hóa tại khu vực cầu Thăng Long.

Tiếp tục thi công trạm cân, rào chắn từng làn xe

Đối với các hạng mục lắp đặt thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe còn lại, đơn vị thi công sẽ rào chắn cục bộ từng làn trong tổng số ba làn xe theo chiều từ Nội Bài về Cầu Giấy. Thời gian thi công dự kiến là 2 ngày cho mỗi làn.

Trong quá trình thi công, phương tiện lưu thông hai chiều trên bốn làn xe, bảo đảm đồng bộ với mặt cắt ngang cầu. Việc phân luồng tại chỗ phải duy trì hai làn xe mỗi chiều qua cầu Thăng Long.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm phối hợp với cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan thông báo phương án tổ chức giao thông, hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công.

Người tham gia giao thông cần chú ý hệ thống biển báo, hướng dẫn tại hiện trường và chủ động điều chỉnh lộ trình khi cần thiết.