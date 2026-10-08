Cầu Thăng Long cấm xe từ 9/10, lộ trình thay thế ra sao?

PHƯƠNG ÁN PHÂN LUỒNG MỚI QUA CẦU THĂNG LONG

Thời gian áp dụng: 9/10 đến 10/11/2026

Lý do: Thi công trạm cân kiểm soát tải trọng (Giai đoạn 2)

CÁC PHƯƠNG TIỆN BỊ CẤM

1.Xe tải từ 2 tấn trở lên & Xe khách từ 16 chỗ trở lên:

CẤM: Từ 5h00 đến 22h00 hằng ngày

ĐƯỢC PHÉP ĐI: Từ 22h00 đêm đến 5h00 sáng hôm sau (Rút ngắn giờ cấm đêm 2 tiếng so với trước)

Lộ trình thay thế: Đi qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Thịnh hoặc cầu Thanh Trì.

2. Xe buýt:

CẤM: Trong các khung giờ cao điểm

Lộ trình thay thế: Toàn bộ xe buýt chuyển sang đi qua cầu Nhật Tân.

3. Ô tô đi từ đường gom phía Bắc (Cổng B KCN Thăng Long):

CẤM: Rẽ phải trực tiếp lên cầu Thăng Long trong giờ cao điểm

Lộ trình vòng tránh: Đường gom (hoặc đường 6) - Đường Anh Dũng (hoặc B2) - Đường Hoàng Sa - Đường Võ Văn Kiệt - Lên cầu Thăng Long.

4. Xe con, xe máy, xe tải dưới 2 tấn, xe khách dưới 16 chỗ:

Lưu thông bình thường cả ngày lẫn đêm.

LƯU Ý CHO NGƯỜI ĐI SÂN BAY NỘI BÀI

Đi xe buýt sân bay: Các tuyến buýt đi sân bay có lộ trình qua cầu Thăng Long (như tuyến 07) sẽ điều chỉnh chuyển hướng qua cầu Nhật Tân trong giờ cao điểm. Hành khách cần theo dõi lộ trình và chủ động đón xe sớm hơn.

Đi xe khách/xe hợp đồng từ 16 chỗ: Khung giờ từ 5h00 đến 22h00 không được qua cầu Thăng Long; chuyển hướng di chuyển qua cầu Nhật Tân (trục Võ Chí Công – Võ Nguyên Giáp).

Đi taxi, xe cá nhân: Dù không bị cấm, khu vực thi công trạm cân dễ xảy ra ùn ứ; khuyến khích ưu tiên đi cầu Nhật Tân để tránh muộn giờ bay.