Cầu siêu cho anh linh 731 liệt sĩ trước giờ truy điệu, an táng

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thắp hương tại Nhà tưởng niệm - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức nghi thức cầu nguyện dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, tăng ni, Phật tử thực hiện nghi thức niệm Phật, tụng kinh cầu siêu, dâng hương và thắp nến tưởng niệm, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nghi thức thể hiện lòng thành kính, cầu nguyện anh linh các liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Trước giờ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ, nghi thức cầu nguyện thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ những thành quả được đánh đổi bằng biết bao hy sinh, mất mát.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Việc tìm kiếm được triển khai trên cơ sở thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo về xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc các đơn vị hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, được chôn cất tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành trước đây, nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM.

Nghi thức cầu nguyện thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo TPHCM đã chủ động kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, tổ chức khảo sát, xác minh, đồng thời đưa trang thiết bị hiện đại vào thăm dò, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Với tinh thần trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim người lính, Đội K74 cùng các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM và các cơ quan, đơn vị liên quan đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ. Từ ngày 23/6 đến ngày 5/10/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Nghi thức cầu nguyện được thực hiện trước Lễ viếng, truy điệu và an táng do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Kết quả này là cơ sở để tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ, đưa các anh về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.

Theo Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được triển khai theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về mở rộng rà soát các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ, không chỉ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng mà còn ở những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong thời kỳ kháng chiến.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Từ ngày 23/6 đến ngày 5/10/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Nhiều cựu chiến binh, người dân có mặt từ sớm để tham gia buổi lễ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Nhiều cựu chiến binh, người dân có mặt từ sớm để tham gia buổi lễ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một cơ hội để thân nhân liệt sĩ vơi đi nỗi mong chờ, đồng thời đưa những người đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với quê hương, gia đình và góp phần gìn giữ ký ức về sự hy sinh của các thế hệ đi trước.