Cầu sắt bất ngờ gãy sập, máy cày rơi xuống kênh

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, nam tài xế lái máy cày kéo rơ-moóc chở xe cuốc lưu thông qua cầu Tân Thành.

Khi phương tiện đi đến gần giữa cầu, nhịp cầu bất ngờ gãy, khiến cả máy cày và rơ-moóc rơi xuống kênh. Tài xế may mắn không bị thương.

Thời điểm xảy ra sự cố không có người và phương tiện khác lưu thông qua cầu.

Theo thông tin từ UBND xã Khánh Hưng, cầu Tân Thành là công trình giao thông nối liền 2 ấp Láng Lớn và Hưng Điền A.

Sự cố sập cầu sắt ở Tây Ninh. Ảnh: VĐ.

Cây cầu này được xây dựng khoảng năm 2002, có tải trọng khoảng 3 tấn và đã xuống cấp. Xe máy cày kéo rơ-moóc chở xe cuốc đi qua có thể vượt tải trọng cho phép.

Sau sự cố, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng rào chắn 2 đầu cầu, cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm, đồng thời bố trí biển cảnh báo và đèn tín hiệu vào ban đêm.

Trước mắt, địa phương bố trí phà phục vụ người dân và phương tiện qua lại giữa 2 bờ. Đối với ô tô, người dân có thể di chuyển dọc theo kênh khoảng 2km để qua cầu khác.

Nguyên nhân vụ sập cầu đang được điều tra, làm rõ.