Cầu sập, người dân ở Tây Ninh phải đi phà qua kênh

Ngày 11/11, ông Trần Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, cho biết địa phương đã có kế hoạch xây dựng mới cầu Tân Thành trong giai đoạn cuối năm 2026-2027. Tuy nhiên, khi dự án chưa được triển khai, cây cầu sắt cũ bất ngờ xảy ra sự cố sập một nhịp.

Hiện trường vụ sập cầu﻿. Ảnh: Văn Đát

Tây Ninh tính xây cầu dài hơn 70m thay cầu Tân Thành bị sập

Theo ông Bằng, cầu Tân Thành được xây dựng khoảng năm 2002, tải trọng thiết kế 3 tấn. Sau nhiều năm khai thác, công trình đã xuống cấp. Đối với sự cố sập cầu vừa qua, địa phương sẽ căn cứ kết quả điều tra, xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan để kiến nghị tỉnh xem xét đầu tư xây dựng cầu mới.

Lãnh đạo xã Khánh Hưng cho biết phương án được tính đến là xây cầu bằng bê tông. Do kênh Tân Thành - Lò Gạch khá rộng, công trình dự kiến dài hơn 70m nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân và phương tiện.

Liên quan đến sự cố, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết cầu Tân Thành thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Sở đã yêu cầu UBND xã Khánh Hưng báo cáo vụ việc để tổng hợp, trình tỉnh xem xét, chỉ đạo phương án xử lý.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng đã cử lực lượng đến địa phương nắm tình hình. Hiện đơn vị đang chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh để phối hợp triển khai các giải pháp tiếp theo.

Trong thời gian chờ phương án khắc phục, địa phương tổ chức phà đưa người đi bộ và xe máy qua kênh. Riêng ô tô phải di chuyển thêm hơn 2km để qua cầu khác, gây bất tiện cho việc đi lại của người dân.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 8h30 ngày 9/11, một nam tài xế điều khiển máy cày kéo theo rơ-moóc chở xe cuốc lưu thông qua cầu Tân Thành. Khi phương tiện di chuyển đến gần giữa cầu, một nhịp cầu bất ngờ gãy, khiến máy cày cùng rơ-moóc và xe cuốc rơi xuống kênh. Vụ việc may mắn không gây thương vong về người. Theo lãnh đạo UBND xã Khánh Hưng, thời điểm cầu sập không có người dân hoặc phương tiện khác lưu thông. Bước đầu, chính quyền địa phương nhận định phương tiện gặp nạn có thể vượt quá tải trọng cho phép của cầu. Các cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân sự cố.