Câu rap làm dậy sóng nhạc Việt

Tại Công diễn 4, Osad cùng Thuận Nguyễn, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ, Duy Khánh, Cheng, K.O và Hà An Huy hợp thành Liên minh Nguyên tố - Mỹ mãn. Osad thể hiện verse rap trọn vẹn trong tiết mục Tiếng ru cội nguồn và tạo nên điểm nhấn đặc biệt, giúp tên tuổi của anh phủ sóng mạng xã hội trong vài ngày qua.

Đó là những điểm mạnh nhất của Osad - rapper hoạt động hơn 10 năm trên thị trường nhạc Việt và từng có hit trăm triệu view Người âm phủ. Trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, Osad cho thấy tiến bộ về khả năng trình diễn sân khấu và vũ đạo.

Kỹ năng rap của anh cũng được nâng lên cấp độ mới. Anh sẵn sàng bắn những cú "fast flow" (rap nhanh, dồn nhịp) khiến người nghe không kịp đọc hết chữ.

Osad ngày càng tỏa sáng.

4 giây lắng đọng và bùng nổ của Osad

Cheng và Osad được giao nhiệm vụ triển khai verse rap ở giữa bài để thay đổi tiết tấu, cảm xúc và dẫn lối vào nửa sau tiết mục. Phân đoạn của Cheng thiên về melodic rap, chạy giai điệu nhiều hơn để đi vào chất liệu sở trường của nam ca sĩ là dân gian đương đại. Đến verse rap của Osad, đó là cách rap thuần túy, bám chặt flow (nhịp) và đổi flow liên tục.

Osad xây dựng bố cục verse rap đi lên từ từ. Anh đan xen triplet flow (dồn 3 nhịp vào một) để đẩy tốc độ và cao trào dần dần. Đến phân đoạn điểm nhấn, âm nhạc dừng lại 4 giây và chỉ còn giọng rap của nam rapper.

Osad "bắn" ra 28 âm tiết trong 4 giây, khiến khán giả ở trường quay bị bất ngờ và bùng nổ cảm xúc. Sau đó, verse rap này lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, giúp Osad nhận về nhiều lời khen ngợi.

Qua lần nghe đầu tiên, phần lớn khán giả chỉ cảm nhận được flow của Osad, khó nghe rõ lời. Khi chỉnh tốc độ bài nhạc chậm lại, về mức trừ 0,5, sẽ nghe rõ từng chữ Osad bắn ra khi dồn 28 âm tiết trong 4 giây.

Đây là cú fast flow/chopper rap có độ khó, đòi hỏi rapper tập luyện kỹ để theo kịp tốc độ, không bị dính chữ khi rap và truyền tải được thái độ rõ ràng (delivery).

Đoạn rap gây sốt MXH của Osad.

Ở thị trường Việt Nam, Đạt Maniac là rapper biểu tượng của trường phái fast flow. Đạt Maniac từng rap gần 9 âm tiết/giây trong bản hit Côn đồ trên con đò. Trên làng rap thế giới, Eminem tạo cảm hứng cho nhiều thế hệ rapper theo đuổi fast flow/chopper rap, với đỉnh cao có thể bắn ra 10,65-11 âm tiết mỗi giây.

Osad không phải là rapper thường xuyên thể hiện khả năng fast flow trong bài nhạc và biểu diễn trên sân khấu. Do đó, nam rapper tự tin đưa fast flow lên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai, chạm đến con số rap 7 âm tiết/giây là thành tích tốt. Với khán giả đại chúng, những người không đặt tiêu chuẩn quá cao về kỹ thuật rap, phân đoạn của Osad vừa đủ gây ấn tượng.

Ánh đèn rọi vào Osad, âm nhạc lắng xuống và chỉ còn lời rap bùng nổ, Osad tạo nên khoảnh khắc lần đầu xuất hiện tại Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2.

Rapper sinh năm 1997 đã tái hiện khoảnh khắc bùng nổ của Tez trên sân khấu Rap Việt mùa 1. Khi đó, Tez tung chiến thuật "dương Đông kích Tây" với các phân đoạn rap chậm và dàn trải, trước khi cho tắt hết bass, trống và đẩy nhanh tốc độ với cú fast flow hơn 8 âm tiết/giây.

Osad vượt ngưỡng

Từ Công diễn 3, Osad vươn lên nhóm đầu trong dàn Anh tài tạo hiệu ứng tốt trên mạng xã hội. Đây là kết quả của việc nam rapper tiến bộ qua từng vòng và ngày càng thể hiện lợi thế của nghệ sĩ đa năng.

Osad tham gia đầy đủ vai trò từ đầu chương trình: thủ lĩnh đội nhóm, hát, rap, nhảy, sáng tác và hỗ trợ đồng đội ở nhiều đầu việc bên lề như thu âm, sản xuất nhạc.

Càng tiến sâu vào game show, Osad tiến bộ và liên tục tỏa sáng, dựa trên nền tảng là một rapper.

Kỹ năng trình diễn sân khấu, vũ đạo của Osad tốt lên.

Tại Anh trai vượt ngàn chông gai, mọi nghệ sĩ đều có lực đẩy lý tưởng để bứt phá và đưa tên tuổi của mình phủ sóng trên mạng xã hội. Có nhóm nghệ sĩ tưởng chừng đã qua thời, nay được cứu nhờ game show. Có nhóm nghệ sĩ trẻ cần cơ hội tỏa sáng và tìm thấy điều đó ở chương trình. Sau cùng, số đông là các nghệ sĩ đã có chỗ đứng và thu hút tệp fan nhất định, nhưng thiếu một bước ngoặt để vươn tầm.

Osad nằm trong nhóm thứ 3 - đã có hit, là cái tên thường xuyên hiện diện ở đường đua thịnh hành nhạc Việt. Tuy nhiên, nam rapper vẫn thiếu điều gì đó để được khán giả nhớ đến và các sản phẩm âm nhạc cộp mác "Osad" có đủ sức nặng để cạnh tranh trong top 10, top 5 "trending".

Khi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 lên sóng, Osad không nằm trong nhóm nghệ sĩ được chú ý hàng đầu. Khán giả sẽ tập trung vào Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Đông Hùng, Huỳnh Lập, BB Trần, Jun Phạm... là những nghệ sĩ đang gây sốt. Osad được xếp vào nhóm anh tài mới nổi, có tiềm năng tỏa sáng bên cạnh Thái Lê Minh Hiếu và Cheng.

10 năm trước, Osad gây sốt thị trường bằng bản rap hiện tượng Người âm phủ. Nhưng chính từ bản hit Người âm phủ, Osad bị chê là rapper không đầu tư viết lyrics và không có màu sắc đặc trưng. Hành trình 10 năm theo đuổi rap nói riêng và âm nhạc nói chung của Osad biến động dữ dội. Anh từng vướng drama với một đồng nghiệp và bị chỉ trích.

Khoảng 2 năm trước, Osad vượt ngưỡng với những bản rap hơi hướm melodic, pha trộn giọng hát và rap nhiều hơn thay vì chỉ rap thuần túy.

Đến sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai, Osad thể hiện bộ mặt khác hẳn với sự tiến bộ trong giọng hát và kỹ năng rap ngày càng đa dạng.