Cầu Phước Khánh và hành trình kết nối liền mạch Đông - Tây

Cao tốc Bến Lức - Long Thành được khởi công năm 2014, dự kiến hoàn thành sau 5 năm. Tuy nhiên, đến năm 2019, dự án mới đạt khoảng 80% khối lượng rồi ngưng trệ do vướng thủ tục và nguồn vốn. Nhiều nhà thầu rút khỏi công trường, khiến hai cầu dây văng lớn nhất trên tuyến là Bình Khánh và Phước Khánh, dù đã thi công phần lớn khối lượng, cũng phải tạm ngưng.

Phải đến cuối năm 2023, toàn dự án mới tái khởi động trở lại. Cầu Bình Khánh dài gần 2,8km, vượt sông Soài Rạp, hoàn thành cuối năm 2025. Trong khi đó, đến tháng 4/2025, cầu Phước Khánh mới lựa chọn được nhà thầu. Điều này khiến tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành chưa thể kết nối liền mạch Đông - Tây, dù đã đưa vào khai thác hai đoạn đầu từ Bến Lức đến Long Thành.

Liên danh Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam và Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam được Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) lựa chọn làm nhà thầu thi công.

Ông Phan Văn Quân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam, đồng thời là Giám đốc Dự án J3-1 thi công cầu Phước Khánh thuộc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, cho biết khi mới tiếp nhận công trình, nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn.

Công trình đã tạm ngưng thi công hơn 6 năm. Cùng với sự cố va tàu đầu năm 2021 dẫn đến sập cần cẩu tháp, hư hỏng một phần xe đúc, đốt K0 đang thi công cũng bị ảnh hưởng và dang dở. Dưới tác động của thời tiết, các kết cấu phụ trợ thi công phải phơi nắng, phơi mưa trong thời gian dài, dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng.

Trong khi đó, để bảo đảm tiến độ và tiết kiệm chi phí, nhà thầu phải tái sử dụng các kết cấu này nên việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn cho công trình vĩnh cửu cũng như an toàn lao động trên dự án. “Đây là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải khắc phục”, ông Quân nói.

Liên danh nhà thầu phải bắt tay vào tính toán lại toàn bộ kết cấu của cầu dây văng. Cái khó là trước đây cầu được thiết kế bởi các kỹ sư Nhật Bản, nhưng do thời gian đã quá lâu, nhà thầu phải huy động các kỹ sư Việt Nam tính toán lại kết cấu.

Việc tính toán, gia cường khả năng chịu lực của xe đúc và lựa chọn biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thực tế, công nghệ hiện tại để hoàn thành dự án trong 15 tháng là một thách thức rất lớn.

“Với quyết tâm đưa dự án về đích, chúng tôi thực hiện đồng thời tất cả các công việc tại phòng thiết kế, vừa thi công ngoài công trường một cách tối ưu nhất. Lúc cao điểm, Công ty Bắc Trung Nam huy động hơn 300 cán bộ, kỹ sư, 4 bộ xe đúc tại hai trụ tháp cùng hàng trăm phương tiện, thiết bị, làm việc liên tục ngày đêm”, ông Quân chia sẻ.

Cuối cùng, cầu Phước Khánh đã hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác lúc 0h ngày 1/10/2026, nối liền tuyến cao tốc kết nối miền Đông và Tây Nam Bộ.

Ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cho biết việc hoàn thành, đưa cầu Phước Khánh vào khai thác đã chính thức thông tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, kết nối liền mạch Đông - Tây, thỏa lòng mong ước của hàng triệu người dân và giới doanh nghiệp.

Cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu được khởi công năm 2015 và dừng thi công năm 2019 khi đã đạt 81% khối lượng. Cầu dài 3,1km, nhịp chính 300m, hai trụ dây văng chữ H cao 155m, tĩnh không thông thuyền 55m - thuộc loại cao nhất cả nước, cho phép tàu đến 30.000 tấn và tàu container nhiều tầng đi qua.