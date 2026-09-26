Cầu Phước Khánh nối Đồng Nai và TP.HCM đang thử tải

Ngày 25/9, ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU), thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cho biết: Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị hoàn tất những hạng mục cuối cùng của cầu Phước Khánh, phấn đấu đưa công trình vào khai thác trước ngày 30/9.

Cầu Phước Khánh đang được tổ chức thử tải, kiểm tra các điều kiện kỹ thuật trước khi đưa vào khai thác. Ảnh: DK

Theo ông Hải, sáng 25/9, các đơn vị đã triển khai thử tải cầu dẫn. Đây là bước kiểm tra quan trọng nhằm đánh giá khả năng chịu lực, độ ổn định và sự làm việc của kết cấu cầu dưới tác động của tải trọng trước khi đưa công trình vào khai thác. Theo kế hoạch, ngày 26/9, công tác thử tải sẽ tiếp tục được thực hiện đối với cầu chính.

Tại công trường, song song với công tác thử tải, các mũi thi công đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại. Ông Hoàng Đăng Hậu, Chỉ huy phó công trường thi công cầu Phước Khánh thuộc gói thầu J3-1, cho biết công nhân đang tập trung sơn vạch kẻ đường, tháo dỡ cẩu tháp, lắp đặt và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên cầu.

Công nhân khẩn trương hoàn thiện sơn vạch kẻ đường và hệ thống an toàn giao thông trên cầu Phước Khánh. Ảnh: DK

Trước đó, nhiều hạng mục chính của công trình đã cơ bản hoàn thành, trong đó phần bê tông nhựa mặt cầu và lan can cầu đã hoàn tất. Các đơn vị đang tập trung xử lý những phần việc cuối cùng, đồng thời kiểm tra, hoàn thiện đồng bộ các hạng mục phục vụ khai thác.

Theo ghi nhận, trên mặt cầu, các tốp công nhân được chia thành nhiều mũi thi công, tập trung hoàn thiện từng phần việc. Một số nhóm thực hiện sơn vạch kẻ đường, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông; trong khi máy móc, thiết bị phục vụ thi công được thu dọn, tháo dỡ để hoàn trả mặt bằng.

Hai trụ tháp cùng hệ thống 112 dây văng của cầu Phước Khánh đã hoàn thiện, nổi bật trên sông Lòng Tàu. Ảnh: DK

Những cẩu tháp từng phục vụ quá trình thi công kết cấu cầu cũng đang lần lượt được tháo dỡ. Công việc này được triển khai song song với các hạng mục hoàn thiện, cho thấy công trình đang chuyển từ giai đoạn thi công xây dựng sang hoàn tất các điều kiện kỹ thuật để chuẩn bị đưa vào khai thác.

Ở khu vực cầu chính, công tác thử tải được triển khai theo kế hoạch. Đây là một trong những bước kiểm tra kỹ thuật quan trọng trước khi công trình chính thức vận hành.

Hai trụ tháp cao khoảng 155m cùng hệ thống 112 dây văng đã hoàn thiện, tạo điểm nhấn nổi bật trên sông Lòng Tàu. Phần cầu chính đang tiếp tục được kiểm tra, hoàn thiện từng hạng mục, sẵn sàng kết nối đồng bộ với toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cầu Phước Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, là một trong hai cầu dây văng lớn trên tuyến, cùng với cầu Bình Khánh. Công trình bắc qua sông Lòng Tàu, kết nối khu vực Cần Giờ (TP.HCM) với Nhơn Trạch (Đồng Nai), giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện toàn tuyến cao tốc.

Cầu Phước Khánh có chiều dài khoảng 3,1km, nhịp chính dài 300m, mặt cầu rộng hơn 20m, được thiết kế theo kết cấu cầu dây văng hai mặt phẳng, gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 80 - 100km/h.

Cầu có tĩnh không thông thuyền cao 55m, đáp ứng yêu cầu khai thác đường thủy trên sông Lòng Tàu, cho phép tàu có tải trọng đến 30.000 tấn và tàu container nhiều tầng lưu thông đến các cụm cảng.

Toàn bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57km, đi qua Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai. Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ hình thành thêm trục kết nối giữa khu vực Đông Nam Bộ với miền Tây, góp phần giảm áp lực giao thông qua TP.HCM, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực và tăng khả năng kết nối với Đồng Nai, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành.