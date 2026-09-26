Cầu Phước Khánh hoàn thiện, kết nối toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

Chiều 26/9, PV Tri thức và Cuộc sống đã tiếp cận cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành (bắc qua sông Lòng Tàu) nối đôi bờ Cần Giờ (TP HCM) với Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Gần 2 tháng trước, cầu Phước Khánh đã hợp long, công trình vẫn còn ngổn ngang thiết bị, máy móc. Tuy nhiên đến những ngày cuối tháng 9 này, tiến độ thi công cầu đã đạt 99%; chỉ còn 1 vài công đoạn cuối cùng như sơn, kẻ vạch; lắp biển báo...; đồng thời 2 đường dẫn lên cầu cũng đã hoàn thành.

Mặt cầu và 2 bên đường dẫn lên xuống cầu được thảm nhựa láng mịn. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày dự kiến thông xe toàn tuyến vào cuối tháng 9.

Hiện tại công tác thử tải công trình cầu Phước Khánh và đường dẫn hai đầu cầu đang được thực hiện đến hết ngày 27/9...

Cầu Phước Khánh là hạng mục cuối cùng trên toàn tuyến cao tốc BL-LT dài hơn 57km. Dù được khởi công từ 8/2015 nhưng phải dừng thi công từ năm 2019 khi khối lượng đã đạt 80,7% do vướng cơ chế và nguồn vốn.

Tháng 4/2025 cầu Phước Khánh được tái khởi công dù thời điểm này đoạn cao tốc BL-LT phía Đồng Nai và đoạn phía TP HCM (không qua cầu Phước Khánh) đã cho lưu thông tạm. Hơn 18 triệu người dân Đồng bằng sông Cửu Long trông ngóng từng ngày cây cầu này hoàn thành để cao tốc thông xe toàn tuyến.

Đến thời điểm này, niềm mong ước của hàng chục triệu người dân Miền Tây sắp thành hiện thực khi chỉ còn vài ngày nữa cầu Phước Khánh chính thức cho xe chạy, phương tiện sẽ băng băng trên tuyến cao tốc có vốn đầu tư 31.300 tỷ đồng này.

Cách cầu Phước Khánh không xa là cầu Bình Khánh (bắt qua sông Nhà Bè) trên tuyến cao tốc BL-LT đã hoàn thiện. 2 cây cầu dây văng này là những cây cầu có độ tĩnh không thông thuyền lớn nhất Việt Nam.

Khi cầu Phước Khánh hoàn thành, người dân Miền Tây sẽ chạy liền một mạch trên các tuyến cao tốc như Trung Lương - TP HCM; Bến Lức - Long Thành; Long Thành - Dầu Giây hoặc Biên Hoà - Vũng Tàu... để về các tỉnh phía Đông TP và các vùng biển nổi tiếng như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang... mà không phải "quá cảnh" vào trung tâm TP HCM vốn thường xuyên ùn tắc, kẹt xe.

Ngoài ra tuyến cao tốc này cũng giúp người dân Miền Tây và khu Nam TP HCM đến sân bay Long Thành dễ dàng hơn...

Một nút giao trên cao tốc BL-LT lên xuống cảng Hiệp Phước (Nhà Bè, TP HCM).

Cầu Phước Khánh có chiều dài khoảng 3,1km, nhịp chính dài 300m, mặt cầu rộng hơn 20m, được thiết kế theo kết cấu cầu dây văng hai mặt phẳng, gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 80 - 100km/h.