Cầu Phước An gần 5.000 tỷ đồng đang nối liền TP.HCM - Đồng Nai

Sau hơn 3 năm thi công đến nay cầu Phước An đã rõ hình hài vươn mình giữa dòng sông Thị Vải, với những nhịp cầu lớn nối liền hai bờ. Nhiều hạng mục đã đạt khối lượng cao, đưa dự án tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn thành vào năm 2027. Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng mở thêm trục kết nối đường bộ giữa TP.HCM với Đồng Nai, đồng thời rút ngắn hành trình từ miền Tây đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Theo Ban QLDA công trình giao thông TP.HCM, cầu Phước An là dự án giao thông trọng điểm có tổng mức đầu tư khoảng gần 5.000 tỷ đồng, được xây dựng bắc qua sông Thị Vải, kết nối khu vực Phú Mỹ, TP.HCM với xã Phước An, TP Đồng Nai. Công trình có tổng chiều dài khoảng 4,38km, trong đó phần cầu dài 3,514km, còn lại là các tuyến đường dẫn và đường kết nối, hiện tổng sản lượng đạt khoảng 70%.

Cầu Phước An còn giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với hệ thống cao tốc, đặc biệt là cao tốc Bến Lức - Long Thành. Khi công trình hoàn thành, hành trình từ các tỉnh miền Tây đến cụm cảng này dự kiến được rút ngắn khoảng 30km, góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa.

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở quy mô kết cấu cầu chính. Cầu Phước An sử dụng kết cấu dầm extradosed, với nhịp chính dài 250m, đây được xem là cây cầu extradosed có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á.

Theo ghi nhận của PV, cầu Phước An có 5 gói thầu, trong đó gói thầu số 39, thi công phần cầu chính từ trụ T37 đến trụ T40 tiến độ tốt nhất, gần như hoàn thành các hạng mục. Gói thầu do liên danh Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính thực hiện.

Ông Đặng Ngọc Thạch, Phó chỉ huy trưởng công trình thuộc gói thầu số 39 (nhà thầu Bắc Trung Nam) cho biết, phần việc của Bắc Trung Nam tại đây gần như đã hoàn thành. Hiện công nhân đang tập trung lắp đặt lan can thép và dọn dẹp công trường. Cạnh đó nhà thầu Trung Chính cũng đang hoàn thiện những công việc cuối.

Cùng với gói thầu 39, thì 4 gói thầu khác cũng đang được đôn đốc đẩy nhanh tiến độ bao gồm gói thầu số 38 thi công cầu dẫn phía TP.HCM; gói thầu 40-41 thi công các đoạn cầu dẫn phía Đồng Nai và gói thầu số 42 là hạng mục bê tông nhựa, chiếu sáng.

Để bảo đảm tiến độ chung, Ban QLDA yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công và tập trung vào những hạng mục quyết định tiến độ. Phần cầu dẫn cần được đẩy nhanh, trong khi các hạng mục hoàn thiện trên cầu chính phải triển khai đồng bộ, tránh tình trạng chờ đợi giữa các công đoạn.

Cũng theo Ban QLDA, hiện nay công trình cũng đang chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu, vật tư và vật liệu xây dựng. Giá đầu vào thay đổi khiến các nhà thầu gặp thêm áp lực về chi phí, đòi hỏi phải chủ động phương án cung ứng, tổ chức thi công hợp lý và phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ.

Như vậy không lâu nữa, khi những nhịp cầu cuối cùng được nối liền với đường dẫn hai đầu, công trình sẽ hình thành thêm một hướng kết nối giữa TP.HCM và Đồng Nai, mở rộng không gian vận tải hàng hóa đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Từ đó, cầu Phước An còn được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng. Cầu sẽ cùng các tuyến vành đai, cao tốc, quốc lộ… phát huy hiệu quả, góp phần rút ngắn hành trình miền Tây, miền Đông về các cảng, giảm chi phí logistics và tăng năng lực khai thác hệ thống cảng biển phía Nam.

Minh Tuệ