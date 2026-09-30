Cầu nối vững chắc ý đảng - lòng dân (Bài cuối)

>>> Bài 2: Góp phần “gỡ nút thắt” từ cơ sở

Bài cuối: Từ “gốc” vững đến thế trận lòng dân toàn diện

An ninh biên giới bền vững không chỉ dựa vào rào thép hay cột mốc, mà cốt lõi và trường tồn nhất chính là thế trận lòng dân.

Các đảng viên Bộ đội Biên phòng thành phố tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân thôn Sông Bé, xã Thiện Hưng.

Hiệu quả từ mô hình đưa đảng viên bộ đội biên phòng (BĐBP) về sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở ở địa bàn biên giới đã minh chứng một chân lý: Chi bộ mạnh thì làng bản vững, thế trận lòng dân nơi phên giậu Tổ quốc sẽ là bức tường thành trước mọi biến động. Mỗi đảng viên BĐBP nói riêng, BĐBP nói chung luôn quán triệt phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh, em ruột thịt” để quy tụ lòng dân, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Quyết sách đúng đắn

Đánh giá về kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc xây dựng các mô hình và phát huy vai trò của đảng viên BĐBP khi về sinh hoạt tại cơ sở, Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố khẳng định: “Chủ trương đưa đảng viên BĐBP về sinh hoạt tại chi bộ thôn, ấp là một quyết sách hoàn toàn đúng đắn, mang tầm nhìn chiến lược của Đảng. Đội ngũ này đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu cho cấp ủy địa phương củng cố toàn diện hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, tạo bước chuyển biến sâu sắc trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh ở vùng biên giới”.

Sự chuyển biến toàn diện của hệ thống chính trị cơ sở tại 8 xã biên giới trên địa bàn thành phố thời gian qua, nhất là hơn 1 năm sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đồng Nai đã khẳng định điều này. Đời sống người dân ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; năm học 2026-2027, 100% trường bán trú biên giới đều tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh.

“Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài. Việc đưa đảng viên BÐBP về sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc củng cố “gốc rễ” hệ thống chính trị. Ðây chính là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.” Ðại tá NGUYỄN ANH ÐỨC, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chỉ huy trưởng BÐBP thành phố Ðồng Nai.

Đại tá Nguyễn Anh Đức cho biết thêm: “Việc phân công đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở ở xã biên giới đã tạo nên một làn gió mới. Lực lượng này đã tham mưu nâng cao chất lượng việc ra nghị quyết của chi bộ như: Đảng viên BĐBP tham gia góp ý từ khâu chọn chủ đề, thảo luận đến phân công thực hiện, cải tiến nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt là tăng tỷ lệ đảng viên trẻ và đảng viên là người dân tộc thiểu số. Thống kê chưa đầy đủ, 81/81 chi bộ có đảng viên BĐBP sinh hoạt kể từ khi sáp nhập đều kết nạp được từ 1-3 đảng viên”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Tấn Hoàng Mạnh Thường nhìn nhận: Sự có mặt của các đảng viên BĐBP củng cố thêm sức mạnh, nâng cao sức chiến đấu của các chi bộ thôn, ấp.

“Trước đây, một số chi bộ còn lúng túng trong việc xây dựng nghị quyết và phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Từ khi có đảng viên là BĐBP tham gia, chất lượng các buổi sinh hoạt Đảng được nâng lên rõ rệt. Các đồng chí tham mưu rất sát tình hình địa bàn, giúp chi bộ giải quyết hiệu quả các bài toán khó về an ninh trật tự và phát triển kinh tế. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy được tăng cường chính là “chìa khóa” để giải quyết triệt để mọi vấn đề phát sinh từ cơ sở” - ông Hoàng Mạnh Thường khẳng định.

Cùng chung quan điểm, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thành Nguyễn Ngọc Hiền cho hay: “Đảng viên là BĐBP sinh hoạt tại chi bộ thực sự là “cầu nối” vững chắc giữa địa phương với đồn biên phòng. Các đồng chí đã tích cực tham gia xây dựng quy chế làm việc, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng cho các chi ủy viên. Đặc biệt, lực lượng này đã tham mưu hiệu quả trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, xóa bỏ tình trạng thôn, ấp “trắng” đảng viên hoặc chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên. Đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng “gốc” chính trị vững mạnh nơi biên cương”.

Xác định các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thiện Hưng Đặng Hà Giang và Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thạnh Trần Hoàng Trực cùng thống nhất khẳng định: Địa phương sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ có đảng viên BĐBP tham gia; tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng công tác dân vận, kiến thức quản lý xã hội và ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ này. Đồng thời gắn chặt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kinh nghiệm quý báu

Thành công của mô hình đưa đảng viên BĐBP về sinh hoạt tại cơ sở bắt nguồn từ sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy địa phương (Đảng ủy các xã biên giới với Đảng ủy BĐBP thành phố). Sự phối hợp này được thể hiện thông qua việc ký kết và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa Đảng ủy 8 xã biên giới và Đảng ủy BĐBP. Đồng thời, đó là kết quả của sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp trên, trực tiếp là Thành ủy, UBND thành phố Đồng Nai và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP.

Đại tá Phạm Văn Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố nhìn nhận: “Sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa Đảng ủy BĐBP và Đảng ủy các xã biên giới là yếu tố mang tính quyết định. Chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin, định kỳ đánh giá kết quả để kịp thời rút kinh nghiệm. Lực lượng biên phòng vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên trách, vừa chủ động “ăn sâu, bám gốc”, cùng chính quyền địa phương xây dựng địa bàn an toàn, biên giới hòa bình, hợp tác”.

Cũng theo Đại tá Phạm Văn Đảng, bài học kinh nghiệm lớn nhất là phải làm tốt khâu lựa chọn cán bộ. Cán bộ được phân công về cơ sở phải là những đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi nghiệp vụ, có uy tín trong chi bộ và nhân dân. Qua đó mới phát huy được vai trò khi tham gia sinh hoạt tại cơ sở và giữ vững sự chủ trì, nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Việc đưa đảng viên BĐBP về sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở thực sự là một chủ trương đúng đắn và mang tầm nhìn chiến lược. Đây không chỉ là giải pháp củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, quân đội với nhân dân nơi phên giậu Tổ quốc, mà còn là “lá chắn” vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Lực lượng này đóng vai trò tiên phong trong việc kịp thời phát hiện, đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.