Cầu nối vững chắc ý đảng - lòng dân ( Bài 1)

Bài 1: “Hạt giống đỏ” nơi biên cương

Ðưa đảng viên là cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp BÐBP về sinh hoạt tại các chi bộ xã biên giới không chỉ là một chủ trương mang tầm chiến lược nhằm tăng cường “sức đề kháng” cho hệ thống chính trị cơ sở, mà còn là sợi dây thắt chặt tình quân - dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Thượng úy Lê Sỹ Vũ, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Thanh Hòa, Bộ đội Biên phòng thành phố trao đổi ý kiến với chi ủy trước khi sinh hoạt Chi bộ thôn Đoàn Kết.

Từ những buổi sinh hoạt chi bộ sát thực tiễn, những “hạt giống đỏ” mang quân hàm xanh khi về cơ sở đã nắm chắc địa bàn, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và từng ngày góp phần làm thay đổi diện mạo vùng biên cương Tổ quốc...

Những buổi sinh hoạt chi bộ ý nghĩa

Thượng úy Lê Sỹ Vũ, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Thanh Hòa, BĐBP thành phố là đảng viên được phân công sinh hoạt tại Chi bộ thôn Đoàn Kết, Đảng bộ xã Thiện Hưng. Theo chân anh về địa bàn mới thấy được ý nghĩa của những buổi sinh hoạt.

Buổi sinh hoạt chi bộ diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở bám sát nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Không gian nhà văn hóa thôn rộng rãi là nơi các đảng viên trong chi bộ cùng ngồi lại để bàn thảo những công việc sát sườn nhất của địa bàn.

Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đoàn Kết Phạm Văn Duân cho biết: Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, Chi bộ thôn có 83 đảng viên. Quy mô địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, đặt ra nhiều thách thức mới trong công tác lãnh đạo, quản lý.

“Chi bộ rất tự hào và yên tâm khi có Thượng úy Lê Sỹ Vũ, đảng viên là sĩ quan BĐBP được phân công về trực tiếp sinh hoạt cùng chi bộ. Nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ giờ đây không còn chung chung hay khô cứng mà rất đa dạng, phong phú, tập trung bàn thảo thẳng vào những vấn đề thực tiễn, cụ thể mà thôn, xã đang triển khai nhằm phục vụ tốt nhất cuộc sống của người dân” - ông Phạm Văn Duân nhấn mạnh.

Thượng úy Lê Sỹ Vũ là gương mặt đã trở nên quen thuộc với bà con. Đã thành nếp, trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, Thượng úy Vũ đều dành thời gian trao đổi trước với chi ủy, nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, kinh tế - xã hội để tham mưu nội dung sinh hoạt phù hợp.

“Ðảng viên BÐBP về sinh hoạt tại chi bộ thôn, ấp chính là những “hạt giống đỏ” gieo niềm tin của Ðảng nơi biên cương Tổ quốc. Từng đồng chí không chỉ mang bản lĩnh chính trị, trí tuệ để củng cố “xương sống” hệ thống chính trị cơ sở mà còn trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho nhân dân, biến chủ trương của Ðảng thành hành động tự giác của bà con trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Trung tướng NGUYỄN ANH TUẤN, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Đặc biệt, trong phong trào đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, Thượng úy Lê Sỹ Vũ đã chủ động bàn giải pháp, trực tiếp xuống từng hộ gia đình hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, hướng dẫn quét mã QR tố giác tội phạm và phản ánh thông tin an ninh trật tự. Nhờ đó, việc tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của lực lượng chức năng trở nên nhanh chóng, chính xác và bảo mật hơn rất nhiều.

Không dừng lại ở công tác an ninh, dấu ấn của “đảng viên quân hàm xanh” còn thể hiện sâu sắc ở tính nhân văn. Thượng úy Lê Sỹ Vũ đã tích cực tham mưu cho chi bộ ban hành chuyên đề về chăm lo giáo dục, nâng cao thể chất cho học sinh vùng biên giới. Đồng chí đã cùng chi ủy phối hợp với bếp ăn Trường THCS Bù Đốp xây dựng và giám sát thực đơn bữa ăn trưa dinh dưỡng cho các học sinh. Sự sâu sát, tỉ mỉ từ việc lớn đến việc nhỏ ấy đã khiến bà con trong thôn vô cùng ấm lòng.

Đánh giá về sự đóng góp này, ông Phạm Văn Duân cho rằng: “Có đảng viên là BĐBP, trực tiếp là Thượng úy Lê Sỹ Vũ cùng sinh hoạt tại cơ sở đã đóng góp cho địa phương rất nhiều. Sau các buổi sinh hoạt chi bộ, những ý kiến tham mưu của đảng viên BĐBP đã giúp chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo sát thực tế, đạt hiệu quả rất cao”.

Hiệu quả trong thực tế

Nhìn lại chặng đường triển khai mô hình cùng sự thay đổi của thôn Đoàn Kết, ông Phạm Văn Duân khẳng định: Hiệu quả lớn nhất khi đảng viên BĐBP về sinh hoạt tại chi bộ cơ sở chính là sự chuyển biến rõ rệt và toàn diện trong nhận thức lẫn hành động của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Chi bộ, Ban điều hành và Ban công tác Mặt trận thôn cùng người dân nhận thức rõ hơn việc chấp hành nghiêm các quy chế, quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Bà con không còn coi nhiệm vụ bảo vệ biên giới là việc riêng của BĐBP mà là sự nghiệp của toàn dân theo phương châm “biên giới có hòa bình, hữu nghị thì mới phát triển bền vững”. Từ đó, người dân chủ động, tự giác chung tay cùng BĐBP trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Mỗi người dân vùng biên thực sự trở thành “cột mốc sống” giữ gìn biên cương.

Cũng theo ông Duân, nếu như trước năm 2015, trên địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm quy chế biên giới, thì đến nay tình trạng này đã hoàn toàn chấm dứt. Đặc biệt, các loại tội phạm nguy hiểm như: buôn bán người, buôn bán trẻ em hay lừa đảo xuyên biên giới đã bị ngăn chặn triệt để, không còn xuất hiện trên địa bàn thôn. Nhiều hộ dân trong thôn, đặc biệt 106 hộ dân các tổ: 10, 11 đã tự nguyện tham gia ký cam kết phối hợp bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự vùng biên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiện Hưng Đỗ Thị Như nhìn nhận: Mô hình BĐBP về sinh hoạt tại cơ sở thực sự mang lại hiệu quả. Đặc biệt, từ khi Tỉnh ủy (nay là Thành ủy) Đồng Nai ban hành Quy định số 141/QĐ-TU, ngày 11-12-2025 về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, ấp biên giới, vai trò của đảng viên BĐBP ngày càng được phát huy mạnh mẽ, trở thành nhân tố quan trọng đối với các xã biên giới, trong đó có Thiện Hưng. Qua đó tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đảng viên biên phòng và các chi bộ thôn. Thông tin 2 chiều giữa lực lượng biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương được trao đổi nhanh chóng, kịp thời và chính xác hơn; góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng đường biên, mốc quốc giới hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển.

Đáng chú ý, cơ chế cơ cấu “cán bộ chéo” đã tạo nên sự gắn kết về mặt tổ chức. Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các xã biên giới tham gia Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố. Tại Đảng bộ xã Thiện Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Minh Phong tham gia Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP; Trung tá Phan Văn Quân, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Hòa tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiện Hưng...

Sự gắn kết này tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng tại địa bàn biên giới; củng cố “xương sống” hệ thống chính trị cơ sở; ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc xung quanh cột mốc chủ quyền.

Để “ý Đảng” hòa quyện với “lòng dân”, khi về sinh hoạt tại các chi bộ biên giới, các đảng viên BĐBP còn trực tiếp cùng địa phương tháo gỡ nhiều khó khăn trong đời sống xã hội. Họ thực sự đã trở thành “cánh tay đắc lực” của cấp ủy, chính quyền địa phương trong ổn định tình hình đời sống, xã hội, giữ vững an ninh trật tự vùng biên cương của Tổ quốc.

Nguyệt Hà