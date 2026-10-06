'Cầu nối' trọng yếu đưa người dân và doanh nghiệp tiếp cận sâu rộng vào hệ sinh thái tài chính

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà; Quyền Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng Nguyễn Xuân Hải; Giám đốc Giám đốc Economica Việt Nam - TS Lê Duy Bình chủ trì Tọa đàm

Chủ trì và chia sẻ tại Tọa đàm có đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; Trung tá Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu dân cư C06, Bộ Công an; ông Nguyễn Phi Lân, Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê, NHNN; bà Nguyễn Thị Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, NHNN; Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS); Ông Nguyễn Thạc Tâm, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank); PGS.TS Lê Thanh Tâm, Viện Ngân hàng - Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân. Tham dự Tọa đàm còn có đại diện, lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN; NHNN Chi nhánh khu vực 1; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; đại diện một số Bộ, ngành, hiệp hội, tổ chức tín dụng, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí.

Tài chính toàn diện hướng tới việc mọi người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người có thu nhập thấp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh và các nhóm còn gặp khó khăn, có thể tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính chính thức một cách thuận tiện, phù hợp, an toàn và với chi phí hợp lý. Trong hành trình đó, thanh toán không dùng tiền mặt vừa là một dịch vụ tài chính cơ bản, vừa có thể trở thành "cửa ngõ" đưa người dân và doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái tài chính.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Nguyễn Xuân Hải, Quyền Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng khẳng định, với quan điểm xuyên suốt 'không ai bị bỏ lại phía sau' trong quá trình phát triển, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm và nguồn lực cho việc thúc đẩy tài chính toàn diện, xác định đây là một trong những trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tiến trình thúc đẩy tài chính toàn diện đang đứng trước rất nhiều cơ hội mới.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Quyền Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng phát biểu khai mạc Tọa đàm

Chính bởi vậy, ngày 25/5/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 928/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 – 2030, hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Chiến lược đã đặt ra những chỉ tiêu cụ thể và quan trọng: phấn đấu đến năm 2030 có 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP; đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, ngày 25/6/2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia. Kế hoạch xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: từ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phát triển hạ tầng và kênh phân phối hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, đến tăng cường giáo dục tài chính, bảo vệ người tiêu dùng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của lĩnh vực này, ông Nguyễn Xuân Hải chỉ rõ, thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những nội dung rường cột của Chiến lược cũng như Kế hoạch hành động của ngành. Thực tế cho thấy phương thức này đang phát triển nhanh chóng, ngày càng khẳng định vai trò thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội. Thanh toán số không chỉ mang lại sự tiện ích, nhanh chóng mà còn là 'cầu nối' trọng yếu đưa người dân và doanh nghiệp tiếp cận sâu rộng vào hệ sinh thái tài chính, từ tài khoản thanh toán đến các dịch vụ tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm và các sản phẩm tài chính phù hợp. Đó cũng chính là đích đến của tài chính toàn diện.

Toàn cảnh Tọa đàm

Tuy nhiên, song hành cùng bước tiến đó là yêu cầu ngày càng cao về an toàn, bảo mật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ. Do đó, việc mở rộng thanh toán số bắt buộc phải đi đôi với bảo đảm an toàn, bảo vệ quyền lợi người sử dụng và dữ liệu cá nhân. Đây là điều kiện tiên quyết nhằm củng cố niềm tin thị trường, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tạo nền tảng cho tài chính toàn diện phát triển bền vững.

Từ đòi hỏi thực tiễn, Tọa đàm tập trung thảo luận 5 vấn đề trọng tâm:

Một là, tìm giải pháp để thanh toán không dùng tiền mặt thực sự trở thành động lực thúc đẩy tài chính toàn diện, bắt đầu từ việc mở tài khoản đến việc sử dụng các dịch vụ tài chính - ngân hàng một cách thường xuyên và hiệu quả.

Hai là, các giải pháp mở rộng thanh toán số đến các nhóm đối tượng còn hạn chế về khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, đặc biệt là người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người có thu nhập thấp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã và hộ kinh doanh thương mại.

Ba là, khai thác hiệu quả dữ liệu giao dịch để phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp; đồng thời bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Bốn là, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, công ty Fintech, các tổ chức tài chính vi mô và doanh nghiệp công nghệ nhằm phát triển hệ sinh thái tài chính số thuận tiện, minh bạch và an toàn.

Năm là, đẩy mạnh công tác giáo dục tài chính, nâng cao kỹ năng số giúp người dân khai thác hiệu quả tiện ích của thanh toán số, đồng thời chủ động phòng ngừa các rủi ro phát sinh trong quá trình giao dịch.

Kỳ vọng vào kết quả của sự kiện, Quyền Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng tin tưởng các nội dung trao đổi sẽ làm rõ thời cơ, thách thức và đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt gắn với mục tiêu tài chính toàn diện thời gian tới. Thông qua Tọa đàm, Thời báo Ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa cơ quan quản lý, tổ chức tín dụng, cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia, lan tỏa các sáng kiến, mô hình hiệu quả nhằm phát triển hệ sinh thái tài chính số an toàn, hiệu quả và bền vững.