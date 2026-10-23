Cầu nối quảng bá du lịch xứ Thanh trong kỷ nguyên số

Sức lan tỏa từ những câu chuyện số

Nếu trước đây, du khách thường tìm hiểu điểm đến qua sách hướng dẫn, bài viết hoặc các kênh truyền thông truyền thống, thì nay, một video ngắn trên TikTok, Facebook hay YouTube cũng có thể khơi gợi mong muốn khám phá. Sự thay đổi này mở ra cơ hội để các địa phương quảng bá hình ảnh du lịch nhanh chóng và rộng rãi hơn.

Tại Thanh Hóa, nhiều KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung trẻ đang tận dụng các nền tảng số để giới thiệu cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và con người quê hương bằng góc nhìn gần gũi khiến dễ tiếp cận người xem.

Với Vũ Quỳnh Anh, sinh viên K29i, Khoa Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Hồng Đức, mạng xã hội là kênh giúp bạn biết đến những điểm đến mới. Quỳnh Anh chia sẻ: “Nhiều khi em biết một địa điểm không phải qua quảng cáo, mà là tình cờ xem một video trên mạng xã hội”.

Anh Nguyễn Quang Thành, nhà sáng tạo nội dung trẻ đã dành nhiều thời gian khám phá, xây dựng các video ấn tượng về các điểm đến, văn hóa xứ Thanh truyền tải tới người xem.

Là một nhà sáng tạo nội dung trẻ, Nguyễn Quang Thành cũng dành nhiều thời gian khám phá các điểm đến trong tỉnh, ghi lại những hình ảnh đẹp để chia sẻ với cộng đồng mạng. Nhiều video của anh thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Hưởng ứng chiến dịch “Check-in biển Thanh Hóa năm 2026” với thông điệp “Chia sẻ khoảnh khắc - Lan tỏa vẻ đẹp biển xứ Thanh”, Thành tiếp tục giới thiệu cảnh sắc biển quê hương.

Thành chia sẻ: “Một video không chỉ để người xem thưởng thức mà còn có thể khiến họ muốn trực tiếp đến trải nghiệm. Vậy làm sao để thu hút người xem nhưng vẫn giữ được sự chân thực là bài toán khá khó được đặt ra”.

Tương tự, TikToker “Cô Đồng Nát”, người sở hữu hàng triệu lượt theo dõi, cho rằng video và hình ảnh là con đường ngắn để lan tỏa thông tin đến công chúng ở nhiều tỉnh, thành phố, giúp những giá trị văn hóa, cảnh quan và nét đẹp đời sống địa phương được biết đến rộng rãi hơn.

Sức hút của các nhà sáng tạo nội dung không chỉ nằm ở lượng người theo dõi mà còn ở khả năng kể chuyện, tạo tương tác và kết nối cảm xúc. Qua góc nhìn của người trải nghiệm, điểm đến trở nên gần gũi hơn, từ cảnh quan, di sản đến ẩm thực và đời sống địa phương.

Gắn quảng bá với trải nghiệm thực tế

Tại Thanh Hóa, cộng đồng KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung ngày càng đa dạng. Từ sở thích cá nhân hay những trải nghiệm đời thường, nhiều người đã trở thành cầu nối đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với du khách.

Các KOL, TikToker và nhà sáng tạo nội dung số trực tiếp tham gia phiên livetream quảng bá sản phẩm tại Liên hoan Ẩm thực xứ Thanh năm 2026.

Vai trò của lực lượng này cũng được thể hiện tại các sự kiện văn hóa, ẩm thực của tỉnh gần đây. Có thể kể đến như trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026, 10 phiên livestream trên TikTok và Facebook có sự tham gia của các KOL, TikToker và nhà sáng tạo nội dung số.

Theo Ban Tổ chức, sự kiện thu hút hơn 400.000 lượt thực khách, doanh số bán hàng trực tiếp và trực tuyến ước đạt khoảng 40 tỷ đồng; các phiên livestream, video và bài viết ghi nhận khoảng 500.000 lượt tiếp cận.

Những kết quả trên cho thấy tiềm năng của truyền thông số trong quảng bá sản phẩm và kết nối khách hàng.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa, mạng xã hội có thể tạo sự quan tâm ban đầu, nhưng để thu hút du khách, điểm đến phải có sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm đủ hấp dẫn. Vì vậy, quảng bá cần đi đôi với phát triển sản phẩm, bảo đảm những gì du khách nhìn thấy trên mạng tương xứng với trải nghiệm thực tế.