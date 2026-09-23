Cầu nối lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản

Cuộc gặp được kỳ vọng mở ra những kết nối và chương trình hợp tác mới, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại Nhật Bản ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh vai trò của các KOL trong kết nối cộng đồng và xây dựng cầu nối hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Bùi Hà/TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhằm đưa Nghị quyết 23-NQ/TW vào đời sống cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời phát huy vai trò của những người có ảnh hưởng trên không gian mạng trong việc kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh hợp tác giữa Chính phủ, các cơ quan và doanh nghiệp, giao lưu nhân dân tiếp tục là một nền tảng quan trọng trong quan hệ hai nước. Với khả năng truyền tải thông tin nhanh chóng, gần gũi và tiếp cận đông đảo công chúng, các KOL và nhà sáng tạo nội dung có thể đóng góp thiết thực vào quá trình tăng cường sự gắn kết này.

Theo Đại sứ, cộng đồng hơn 700.000 người Việt Nam tại Nhật Bản hiện là cộng đồng người Việt lớn thứ hai trên thế giới. Quy mô ngày càng lớn đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối, củng cố đoàn kết và xây dựng hình ảnh đẹp về người Việt Nam trong xã hội sở tại.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội phát triển nhanh chóng, Đại sứ đề nghị các KOL tăng cường phối hợp với Đại sứ quán và các cơ quan báo chí Việt Nam tại Nhật Bản, khai thác nguồn tin chính thống, góp phần đấu tranh với tin giả và thông tin xấu độc. Nội dung được truyền tải cần hướng tới những giá trị tích cực, khuyến khích tuân thủ pháp luật Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời tránh các thông tin sai lệch, kích động hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ giữa hai nước.

Các KOL cũng được khuyến khích phát huy vai trò trong việc cung cấp thông tin về chủ quyền biển, đảo khi cần thiết và hỗ trợ lan tỏa các thông báo bảo hộ công dân trong tình huống khẩn cấp. Việc truyền tải nhanh chóng, chính xác những cảnh báo nguy hiểm không chỉ giúp người dân chủ động ứng phó mà còn góp phần ổn định tâm lý cộng đồng.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Nguyễn Hữu Mạnh Khôi, đồng sáng lập Tổ chức truyền thông Việt - Nhật HONTO TV, cho biết ngay từ khi thành lập, đơn vị đã xác định mục tiêu không chỉ cung cấp thông tin cho người Việt Nam tại Nhật Bản mà còn tiếp cận những người Nhật quan tâm và mong muốn tìm hiểu về Việt Nam.

Theo anh Mạnh Khôi, để thực hiện mục tiêu này, nội dung truyền thông không thể chỉ tập trung vào nhu cầu của người Việt mà còn phải lựa chọn những chủ đề được công chúng Nhật Bản quan tâm. Thông tin phải có độ chính xác cao, được kiểm chứng từ các cơ quan chính thống, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu gặp gỡ khoảng 30 nhà sáng tạo nội dung người Việt tại Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN tại Nhật Bản

Một thách thức đáng chú ý đối với những người làm truyền thông tại Nhật Bản là vấn đề bản quyền. Nhiều kênh truyền thông và KOL người Việt thường khai thác thông tin từ các nguồn tiếng Nhật, sau đó dịch hoặc diễn đạt lại theo phong cách riêng. Tuy nhiên, việc sử dụng ảnh tĩnh và video có thể phát sinh những vấn đề liên quan đến quyền sở hữu nội dung.

Từ kinh nghiệm hoạt động thực tế, HONTO TV đã lựa chọn hướng sản xuất nội dung gốc, gồm các loạt phóng sự và chương trình về pháp luật, những tấm gương nỗ lực vươn lên cũng như cách hòa nhập với cuộc sống tại Nhật Bản. Những chủ đề tưởng như khô khan được thể hiện theo cách gần gũi, dễ tiếp cận hơn với công chúng. Anh Mạnh Khôi cho biết: “Sau hai năm thử nghiệm các giải pháp mới, lượt tiếp cận và lượt theo dõi của HONTO TV đã tăng hơn 400%. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với các cơ quan truyền thông Nhật Bản để đưa thông tin về Việt Nam, cũng như quảng bá thương hiệu và văn hóa Việt Nam sâu rộng hơn tới cộng đồng người Nhật”.

Trong khi đó, chị Nguyễn Khánh Ly, quản trị viên trang NÀ NÍ, cho rằng mạng xã hội đang trở thành một kênh thông tin thiết thực đối với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Hiện chị quản lý trang NÀ NÍ với hơn 1 triệu lượt theo dõi, trang Nhật Bản Hóng với hơn 2 triệu lượt theo dõi, một kênh cá nhân có hơn một triệu lượt theo dõi, cùng hơn 50 nhóm cộng đồng trên Facebook và một số kênh TikTok có hàng trăm nghìn người theo dõi.

Chị Nguyễn Khánh Ly, quản trị viên trang NÀ NÍ, trả lời phỏng vấn của TTXVN.

Theo chị Khánh Ly, hệ sinh thái này được xây dựng với mong muốn lan tỏa thông tin tích cực, giá trị văn hóa và hình ảnh đẹp của Việt Nam. Các kênh cũng thường xuyên chia sẻ những vấn đề liên quan đến tu nghiệp sinh, du học sinh, doanh nghiệp và đời sống của người Việt tại Nhật Bản. Chị Khánh Ly chia sẻ: “Nhiều người bận rộn đi làm, không có thời gian xem truyền hình nên thường tiếp nhận thông tin qua TikTok hoặc Facebook. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn cách truyền tải trẻ trung, dễ tiếp nhận, giúp người xem nhanh chóng nắm bắt thông tin”.

Chị bày tỏ mong muốn các kênh của mình có thể trở thành cầu nối giữa Đại sứ quán, các cơ quan chức năng của Việt Nam với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đặc biệt trong việc phổ biến pháp luật và những thông tin quan trọng cần được lan tỏa nhanh chóng.

Tại cuộc gặp, các KOL cũng đề xuất tăng cường cơ chế phối hợp giữa Đại sứ quán, các cơ quan sở tại và cộng đồng sáng tạo nội dung người Việt. Kinh nghiệm phối hợp giữa cảnh sát Nhật Bản với các KOL Việt Nam trong việc phổ biến pháp luật được đánh giá là một mô hình hiệu quả, giúp thông tin đến với cộng đồng nhanh hơn và gần gũi hơn.

Bên cạnh vai trò kết nối thông tin, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và cùng xây dựng hình ảnh tích cực của người Việt Nam tại Nhật Bản.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản khẳng định công tác cộng đồng là một nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời cam kết sẵn sàng lắng nghe các ý tưởng mới, phối hợp và hỗ trợ những hoạt động mang lại lợi ích chung. Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ trở thành điểm khởi đầu cho những kết nối, sáng kiến và chương trình hợp tác cụ thể giữa Đại sứ quán, các cơ quan báo chí và cộng đồng sáng tạo nội dung người Việt Nam tại Nhật Bản.