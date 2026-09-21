Cầu nối khai thác và bảo vệ bản quyền số cho nhà sáng tạo Việt

Chiều 19/9, Diễn đàn “Kinh tế sáng tạo và phát triển ngành nghề thực tiễn Việt Nam - VCEP 2026” do Trung tâm Khai thác sáng tạo và bản quyền số Việt Nam (VCD) phối hợp cùng Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Việt Nam bách nghệ thực hành (VIPA) với sự đồng hành của Hội đồng Khoa học pháp lý về sáng tạo và bản quyền số (CCLC), tập trung thảo luận yêu cầu đối với kinh tế sáng tạo trong bối cảnh số hóa.

Minh bạch và trách nhiệm trong không gian số

Phát biểu tại Diễn đàn, TS. Ngô Quang Xuân - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc cho rằng, đổi mới sáng tạo và kinh tế số, trong đó bảo vệ bản quyền, quyền tác giả và thành quả sáng tạo là nội dung cốt lõi. Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ sở hữu trí tuệ, an ninh mạng, phòng chống hàng giả, hàng nhái, đồng thời bảo hộ phù hợp đối với sản phẩm nội địa và thành quả sáng tạo.

TS. Ngô Quang Xuân - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc chia sẻ tại Diễn đàn. (Nguồn: BTC)

Từ yêu cầu đó, các chuyên đề tại diễn đàn tập trung làm rõ trách nhiệm pháp lý và giải pháp phát triển bền vững, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Trung tâm Khai thác Sáng tạo và Bản quyền Số Việt Nam (VCD) và Hội đồng Khoa họcPháp lý về Sáng tạo và Bản quyền số (CCLC) – đơn vị đồng hành trong việc xác lập, bảo vệ và thương mại hóa bản quyền số cho nhà sáng tạo.

Bà Phạm Đắc Mỹ Trân - Quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa - Thể thao TP. Hồ Chí Minh cho biết, hành lang pháp lý đối với KOL, KOC và người sáng tạo nội dung số đã tương đối đầy đủ. Người làm nghề cần hiểu và tuân thủ pháp luật. Thông điệp đầu tiên là minh bạch về chủ thể quảng cáo, nguồn gốc sản phẩm và dữ liệu cá nhân. Bên cạnh đó là trách nhiệm xã hội: không quảng cáo sản phẩm gây ảnh hưởng sức khỏe, không lợi dụng niềm tin của người theo dõi.

“Minh bạch giúp tạo dựng niềm tin, còn trách nhiệm xã hội giúp tạo dựng giá trị lâu dài”, bà Mỹ Trân nói.

Không chỉ tạo lượt xem, phải xây dựng giá trị riêng

Ông Bùi Nguyên Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam cho biết, năm 2026 chứng kiến nhiều thay đổi trong pháp luật điều chỉnh hoạt động của KOL trên nền tảng số. Người làm nghề cần trang bị kiến thức pháp lý, chú trọng hợp đồng và thẩm định đối tác.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm VCD phối hợp cùng viện VIPA, Hội đồng CCLC đã chính thức công bố Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Nhà sáng tạo nội dung trên môi trường số – Certified Digital Creator (CDC). Đây là chương trình nhằm trang bị hành trang pháp lý, tư duy thương mại hóa và kỹ năng vận hành chuyên nghiệp cho KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số, góp phần giải quyết khoảng trống nhân lực chất lượng cho thị trường.

Các lãnh đạo và chuyên gia chia sẻ tham luận về khung pháp lý cho nhà sáng tạo nội dung, KOL/KOC tại Diễn đàn. (Nguồn: BTC)

Th.S Lê Nhật Quang - Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo ĐHQG TPHCM cho rằng, đổi mới sáng tạo không chỉ cần ý tưởng mà còn đòi hỏi năng lực triển khai và khả năng vận hành. Đối với người sáng tạo nội dung, điều quan trọng không chỉ là lượt xem mà phải xác định khán giả và nhu cầu cộng đồng, từ đó phát triển sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh bền vững.

“Người sáng tạo cần tận dụng khả năng sáng tạo, chuyển hóa thành sản phẩm hoặc giá trị có thể quản lý, xây dựng cộng đồng riêng. Đây là hướng để hoạt động sáng tạo trở nên bền vững hơn”, ông Quang cho hay.

Sự đồng hành của Trung tâm VCD, CCLC và Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ CDC được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cộng đồng nhà sáng tạo Việt Nam không chỉ sáng tạo giỏi mà còn bảo vệ được thành quả và thương mại hóa một cách chuyên nghiệp, bài bản.