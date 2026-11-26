Tham dự Đại hội có Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Thu Giang; Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, cùng hơn 150 hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới với 36 ủy viên. Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội khóa VII tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự đại hội.

Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua (2021-2026), Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đóng góp chung vào sự phát triển của quan hệ song phương Việt Nam - Romania. Các hoạt động của Hội trải đều trên các mảng công việc chính như: Trao đổi đoàn; giao lưu hữu nghị, văn hóa, trao đổi giáo dục và kết nối doanh nghiệp; thông tin đối ngoại; hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ tới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, phấn đấu góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Romania lên tầm cao mới. Hội đặt mục tiêu củng cố tổ chức, phát triển mạng lưới Hội theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; tạo chuyển biến đột phá trong “trẻ hóa” hội viên, chuyển đổi số và quản trị thông minh. Đặc biệt, Hội cũng chú trọng mở rộng mạng lưới đối tác thế hệ mới; chủ động tiếp cận, thiết lập quan hệ với giới học giả, viện nghiên cứu chính sách, các trường đại học danh tiếng, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ tại Romania.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania Hồ Quang Lợi phát biểu.

Các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, kết nối hợp tác kinh tế - thương mại sẽ tiếp tục được tăng cường trong nhiệm kỳ mới, theo mô hình “đồng kiến tạo giá trị”, gắn giao lưu hữu nghị với phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào việc tăng cường hiểu biết, hợp tác và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp đáng trân trọng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cùng toàn thể hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania trong nhiệm kỳ qua.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Phó chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam mong muốn trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, đồng thời đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động theo hướng "đồng kiến tạo giá trị". Bà Nguyễn Thị Thu Giang cho rằng, Hội cần mở rộng mạng lưới đối tác; ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa ngôn ngữ để tăng khả năng tiếp cận, đặc biệt đối với thế hệ trẻ; chú trọng phát huy sức mạnh của mạng lưới đối tác và cộng đồng người Việt Nam tại Romania. Bà khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho các hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" và Bằng khen tặng tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc của Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania trong nhiệm kỳ qua.

* Cùng ngày, Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania đã tổ chức gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 35 năm thành lập Hội (1991-2026) và chào mừng 108 năm Quốc khánh Romania (1-12-1918/1-12-2026).

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania Hồ Quang Lợi điểm lại ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh Romania, những thành tựu quan trọng mà Romania đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh Gặp gỡ hữu nghị.

Ông khẳng định đối với nhân dân Việt Nam, Romania là một người bạn truyền thống, thủy chung, chân thành, đã gắn bó với Việt Nam qua những năm tháng lịch sử đầy khó khăn, thử thách. Trong hơn 76 năm qua, quan hệ Việt Nam - Romania không ngừng được củng cố và phát triển. Hai nước duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác trên các diễn đàn quốc tế và mở rộng quan hệ trên nhiều lĩnh vực.

Nhấn mạnh những đóng góp của Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania trong 35 năm qua, ông Hồ Quang Lợi cho biết, một trong những thành quả đáng trân trọng của Hội là tập hợp, kết nối và phát huy vai trò của cộng đồng những người Việt Nam từng học tập, nghiên cứu và công tác tại Romania. Bên cạnh đó, Hội đã chủ động phối hợp với Đại sứ quán Romania tại Việt Nam, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan để triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Giao lưu văn hóa, nghệ thuật, kỷ niệm ngày lễ quốc gia, gặp gỡ các thế hệ cựu lưu học sinh, kết nối giáo dục và xúc tiến hợp tác kinh tế…

Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila phát biểu tại sự kiện.

Bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của Hội, Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila khẳng định Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania đã và đang giữ một vai trò hết sức quan trọng. Thông qua các hoạt động giao lưu, những cuộc gặp gỡ, các chương trình văn hóa và những sáng kiến thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, Hội đã góp phần gìn giữ ngọn lửa tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời trao truyền những giá trị tốt đẹp ấy cho các thế hệ tiếp nối.