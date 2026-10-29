Cầu nối hợp tác bền vững giữa doanh nghiệp và cộng đồng địa phương

Trao tặng xã Gào 76 triệu đồng tại ngày hội. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Tham dự sự kiện có đại diện chính quyền xã Gào, lãnh đạo các doanh nghiệp năng lượng lớn như Công ty Đầu tư Năng lượng Tái tạo Quốc tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Điện Xanh Gia Lai, đại diện các đơn vị trong hệ thống SPIC, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 cùng sự góp mặt đông đảo của bà con nhân dân địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư năng lượng tái tạo quốc tế Quách Vũ khẳng định: Chỉ khi doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng cùng chung sức, phát triển mới có thể bền vững. Việc lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành từ phía địa phương luôn là yếu tố quyết định thành công cho mọi dự án triển khai trên mảnh đất này.

"Chúng tôi mong muốn "Ngày hội mở cửa Ia Pech" không chỉ dừng lại ở một dịp giao lưu, mà còn là cầu nối thắt chặt các mối quan hệ, hiện thực hóa các cam kết phát triển năng lượng xanh, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội”, ông Quách Vũ bày tỏ.

Đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương đến tham gia ngày hội. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình kiến tạo tương lai bền vững, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gào Trần Tấn Quang ghi nhận những đóng góp của dự án điện gió Ia Pech không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa phương mà còn mở ra nhiều hướng tiếp cận mới về việc làm, chăm lo an sinh xã hội cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Mong muốn hai bên tiếp tục duy trì tinh thần đối thoại cởi mở, lắng nghe nhau vì sự phát triển chung.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội năm nay là nghi thức trao biển biểu trưng, ghi nhận sự đồng hành cũng như đóng góp không nhỏ của cộng đồng đối với thành công của dự án.

Ngày hội mở cửa Ia Pech 2026 đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động giao lưu định kỳ dự kiến được tổ chức vào tuần cuối tháng 10 hằng năm, hướng tới mục tiêu xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, hài hòa giữa dự án năng lượng tái tạo và cộng đồng địa phương.