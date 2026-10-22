'Cầu nối' giữa người tiêu dùng - doanh nghiệp

Khai mạc Phiên chợ đưa hàng Việt về xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng

Ngay sau kết thúc Phiên chợ đưa hàng Việt về xã Đức Lập diễn ra từ ngày 16 - 20/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng lại tất bật chuẩn bị tổ chức thêm 2 phiên chợ khác. Cụ thể là Phiên chợ đưa hàng Việt về xã Krông Nô (từ ngày 23 - 27/10) và Phiên chợ đưa hàng Việt về xã Đồng Kho (từ ngày 30/10 - 3/11) với cùng chủ đề “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ông Đinh Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết: “Trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển, nhu cầu tiêu dùng của người dân càng đa dạng. Do vậy, việc tổ chức các Phiên chợ đưa hàng Việt về các xã mang ý nghĩa thiết thực, bởi qua đó tạo điều kiện cho bà con tiếp cận nhiều sản phẩm thương hiệu Việt có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, giá cả phù hợp... Mặt khác, hoạt động này còn góp phần kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước và khai thác tiềm năng của thị trường nông thôn, miền núi. Đối với doanh nghiệp tham gia phiên chợ thì có thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng cũng như nắm bắt nhu cầu thị hiếu tiêu dùng tại địa phương, hướng đến phát triển mạng lưới phân phối và tìm kiếm đối tác kinh doanh lâu dài”.

Tôi kỳ vọng phiên chợ không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán trong những ngày tổ chức, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa doanh nghiệp và địa phương. Đồng thời từng bước hình thành các kênh phân phối ổn định, đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương... Ông Đinh Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Như tại xã Đức Lập, phiên chợ đã thu hút 25 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia 40 gian hàng trưng bày, giới thiệu và kinh doanh đa dạng mặt hàng: thực phẩm, hóa mỹ phẩm, giày dép, quần áo, nước giải khát, cà phê, nước mắm... Trong đó có nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng địa phương và các mặt hàng thiết yếu sản xuất tại Việt Nam, được phép lưu thông trên thị trường... Theo yêu cầu, doanh nghiệp tham gia phiên chợ cũng thực hiện nghiêm các quy định của Ban Tổ chức, nhất là bảo đảm chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, niêm yết và bán đúng giá niêm yết. Cùng với đó quan tâm tham gia thực hiện các chương trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng và tạo điều kiện thuận lợi để người dân đến tham quan, mua sắm trong thời gian diễn ra phiên chợ.

Người dân địa phương tham quan, mua sắm tại phiên chợ (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lập cho rằng, đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn là dịp hưởng ứng thiết thực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước và phát triển thị trường nội địa. Đồng thời mong muốn tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sẽ không chỉ dừng lại ở phiên chợ, mà sẽ tiếp tục được lan tỏa trong mỗi gia đình và trở thành thói quen tiêu dùng hằng ngày…

Được biết, Phiên chợ đưa hàng Việt về các xã trên địa bàn Lâm Đồng được phối hợp tổ chức trong những tháng cuối năm 2026 đều bảo đảm mục đích và yêu cầu đề ra. Thông qua đó làm “cầu nối” giữa người tiêu dùng - doanh nghiệp tham gia phiên chợ và góp phần củng cố niềm tin đối với hàng Việt, hướng đến hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước cũng như xây dựng thị trường tiêu dùng lành mạnh vào thời gian tới.