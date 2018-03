'Cầu nối' giữa Đảng với dân

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tổ Dân vận ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thiết thực ở địa phương. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm. Ba năm liền Chi bộ ấp đạt danh hiệ​u Trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2017, Tổ Dân vận ấp được nhận Bằng khen của UBMTTQVN thành phố, Giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy…

Tuyến đường Cả Lang- Xẻo Đế đưa vào sử dụng tạo điều kiện cho người dân lưu thông hàng hóa, đi lại dễ dàng.

Tổ Dân vận (TDV) ấp Thới Hưng có 11 thành viên; trong đó, đồng chí Bí thư Chi bộ ấp là Tổ trưởng, đồng chí Phó Bí thư, Trưởng ấp và Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp là Tổ phó, các thành viên là trưởng các đoàn thể ấp. Hằng tháng, Tổ họp bàn kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết của Chi bộ, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt, phản ánh với Đảng, Nhà nước tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Hồ, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDV ấp cho biết: "Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đạt hiệu quả, Chi bộ, TDV lựa chọn việc "làm theo" thiết thực, cụ thể. Chúng tôi gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ công tác hằng ngày, nhất là tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên…".

Một trong những hoạt động nổi bật của TDV ấp là vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyển đổi mô hình sản xuất, chuyển từ trồng lúa sang trồng màu, cải tạo nhiều diện tích vườn tạp, kém hiệu quả thành vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao… góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững. Chỉ tính trong năm 2017, Tổ đã vận động nhân dân chuyển đổi khoảng 10ha trồng lúa sang trồng màu, cải tạo 7ha vườn; phối hợp tổ chức 4 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, 7 cuộc hội thảo đầu bờ… Từ đó nông dân có điều kiện áp dụng vào sản xuất, tăng thu nhập, đời sống ngày một nâng lên. Cuối năm có 5 hộ thoát nghèo, 5 hộ thoát cận nghèo.

Năm 2017, Tổ còn vận động nhân dân đóng góp xây dựng tuyến đường Cả Lang - Xẻo Đế dài 1.800m, rộng 3m, với tổng chi phí 456 triệu đồng (trong đó, nhà nước hỗ trợ 3.000 bao xi măng, nhân dân và mạnh thường quân đóng góp 216 triệu đồng, hơn 900 ngày công lao động); vận động bắc mới 1 cây cầu, trị giá 125 triệu đồng, sửa chữa 1 cây cầu và 3 cái đập, trị giá 5 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Tổ đã vận động khoảng 1 tấn gạo, 100 phần quà tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 78,8%… Đồng chí Nguyễn Văn Hồ, Tổ trưởng TDV ấp cho biết: " Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, TDV gương mẫu, đi đầu trong cải tạo vườn tạp, đóng góp xây dựng giao thông, tham gia bảo hiểm y tế… Từ đó, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân".

Ông Âu Văn Mạnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ phó TDV ấp, bộc bạch: "Đối với công tác vận động quần chúng, muốn thành công phải kiên trì, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân… Điều quan trọng là làm sao để người dân hiểu và thấy rõ lợi ích, ý nghĩa của việc mình làm thì nhân dân sẽ dễ dàng đồng thuận". Vì vậy, tuy tuổi cao nhưng ông Mạnh vẫn sát cánh, làm nòng cốt, đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm quý báu cho công tác tuyên truyền, vận động của Tổ. Ông Âu Văn Mạnh cũng là một trong những cá nhân tiêu biểu vinh dự nhận Huy hiệu Bác Hồ năm 2010.

Đồng chí Phạm Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giai Xuân, cho biết: "TDV ấp Thới Hưng đã làm tốt công tác vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đóng góp, tham gia thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng cảnh quan môi trường, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới… Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ấp rất ổn định, bà con an tâm phát triển sản xuất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị địa phương đề ra hằng năm".

Bài, ảnh: QUỲNH LAM