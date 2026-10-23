“Cầu nối” đưa vốn tín dụng đến người nghèo

Những ngày cuối tháng 10/2026, chúng tôi có mặt tại buổi giao dịch ở điểm giao dịch xã Thất Khê khi các tổ trưởng tổ TK&VV, người dân đang nộp tiền lãi, gốc, gửi tiết kiệm... cho cán bộ ngân hàng.

Tổ trưởng tổ TT&VV thôn Bản Mới, xã Thất Khê hướng dẫn người dân về các thủ tục vay vốn

Bà Ma Thị Duyến, tổ trưởng tổ TK&VV thôn Bản Mới, xã Thất Khê cho biết: Trước đây, do thiếu vốn nên người dân trong thôn chỉ sản xuất nhỏ lẻ, không có thu nhập ổn định. Để lan tỏa nguồn vốn tín dụng tới người dân, đặc biệt là các hộ nghèo trên địa bàn thôn, chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền qua các buổi họp, sinh hoạt tổ chức hội; phối hợp cùng cán bộ xã, cán bộ ngân hàng đến tận nhà để tuyên truyền, động viên các hộ mạnh dạn vay vốn. Bên cạnh đó, các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, thông tin về thu nợ, thu lãi luôn được cập nhật thường xuyên qua nhóm trò chuyện Zalo để các thành viên kịp thời nắm bắt. Đến nay, tổ TK&VV thôn có 43 tổ viên, dư nợ cho vay của tổ đạt trên 2 tỷ đồng.

Không chỉ tại tổ TK&VV thôn Bản Mới, những năm qua, các tổ TK&VV trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho vay qua tổ, giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện. Tính đến cuối tháng 9/2026, toàn tỉnh có 1.873 tổ TK&VV, với 68.244 hộ vay, tổng dư nợ cho vay qua tổ đạt 6.306 tỷ đồng (tăng 614 tỷ đồng so với năm 2025).

Anh Hoàng Văn Phan, thôn Bính Xá, xã Kiên Mộc chia sẻ: Trước đây, gia đình thuộc diện hộ nghèo, năm 2020, nhờ được tổ trưởng tổ TK&VV thôn tuyên truyền, hướng dẫn, gia đình tôi đã làm hồ sơ vay 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch NHCSXH Đình Lập để trồng mới và chăm sóc một phần diện tích rừng keo đã trồng trước đó. Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, năm 2025, gia đình tôi khai thác 5 ha rừng, đem lại thu nhập trên 400 triệu đồng. Hiện nay gia đình tôi đã thoát nghèo và trả hết nợ cho ngân hàng, đồng thời có vốn mở rộng diện tích rừng trồng lên 20 ha.

Để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, thời gian qua, các tổ TK&VV, đã làm tốt công tác rà soát đối tượng và thường xuyên phối hợp kiểm tra các hộ vay theo quy định. Qua đó, giúp nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, gắn với nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Ông Triệu Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Khánh Khê cho biết: Những năm qua, việc cho vay thông qua tổ TK&VV đã giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm chi phí, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã được tiếp cận vốn ưu đãi. Nhiều năm qua, kết quả đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại xã đều xếp loại tốt, chất lượng tín dụng đảm bảo. Đến nay, trên địa bàn xã có 26 tổ TK&VV với 1.312 tổ viên, dư nợ trên 102 tỷ đồng.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ cho vay vốn, các tổ TK&VV còn tích cực phối hợp tuyên truyền đến các hộ nghèo tham gia gửi tiền tiết kiệm. Hiện nay, tỷ lệ tổ viên tham gia gửi tiền gửi thông qua tổ TK&VV đạt 95% với số dư tiết kiệm đạt trên 159 tỷ đồng.

Ông Phan Anh Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: Thời gian qua, thông qua hoạt động của các tổ, việc tuyên truyền chính sách, hướng dẫn thủ tục vay vốn, đôn đốc thu hồi nợ, thu lãi và huy động tiền gửi tiết kiệm được thực hiện thuận lợi hơn, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại cơ sở. Hiện nay, chi nhánh đang chỉ đạo các phòng giao dịch phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát, sáp nhập các tổ TK&VV theo quy định. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ ủy thác cho ban quản lý tổ, giúp các tổ trưởng nắm vững quy trình cho vay, thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm và hướng dẫn hộ vay hoàn thiện hồ sơ kịp thời, đúng quy định. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Có thể thấy, nguồn vốn tín dụng thông qua các tổ TK&VV thực sự trở thành nguồn lực tiếp sức cho hộ nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định và vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.