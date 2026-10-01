Cầu nối đưa sản phẩm làng nghề đến thị trường

Trong đó, Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 với gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung rộng 120m2, quy tụ trên 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố, bao gồm: Phú Thọ, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Nghệ An, Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Đồng Tháp, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, thành phố Hải Phòng, Lâm Đồng, Sơn La, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng. Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ mây tre đan, gốm sứ, lụa, thổ cẩm, đồng, gỗ, sơn mài đến các sản phẩm OCOP, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Điểm mới của hội chợ năm nay là hướng mạnh đến chuyển đổi số trong nông thôn, tạo không gian giao thương giữa cơ sở sản xuất làng nghề với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử; tổ chức livestream bán hàng và ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Trong thời gian diễn ra hội chợ, Ban Tổ chức phối hợp tổ chức các phiên livestream quảng bá, bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP trên TikTok Shop, giúp các cơ sở làng nghề tiếp cận khách hàng rộng rãi hơn...