Cầu nối đưa pháp luật đến với đồng bào vùng biên

Thay vì tuyên truyền khô cứng, cán bộ biên phòng lựa chọn những tình huống người dân thường gặp để phân tích, giải thích, giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ và vận dụng vào thực tế

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Ở khu vực biên giới, địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, việc phổ biến pháp luật nếu chỉ dừng ở những hội nghị tập trung sẽ khó tạo chuyển biến bền vững. Từ thực tế đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, hướng mạnh về cơ sở, đến từng thôn, bon và các hộ dân.

Tại xã Thuận Hạnh, địa bàn có 16 thôn, 2 bon với khoảng 19.000 nhân khẩu thuộc 17 dân tộc cùng sinh sống, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thường xuyên bám địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nội dung được lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng, tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống như: quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; xuất, nhập cảnh; phòng, chống buôn lậu, ma túy, mua bán người; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng cháy, chữa cháy và trật tự an toàn giao thông.

Thay vì truyền đạt khô cứng, cán bộ biên phòng lấy những vụ việc cụ thể, những tình huống người dân thường gặp để phân tích, giải thích. Cách làm này giúp các quy định pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng.

Bà Nguyễn Thị Duy Trâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thuận Hạnh cho biết, việc lựa chọn nội dung sát với từng nhóm đối tượng giúp công tác tuyên truyền hiệu quả hơn. Các tổ chức đoàn thể cũng tích cực phối hợp, đưa thông tin pháp luật đến hội viên và người dân.

Theo Trung tá Nguyễn Phúc Thuận, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắk Song, cán bộ tuyên truyền phải gần dân, hiểu dân và lựa chọn cách nói dễ hiểu để người dân nhận thức rằng chấp hành pháp luật trước hết mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Đồn Biên phòng Đắk Song phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể sử dụng nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, pa nô, áp phích, tờ rơi, nhóm cộng đồng trên mạng xã hội và sinh hoạt khu dân cư.

Chị Dương Thị Nảy, xã Thuận Hạnh cho biết, qua các buổi tuyên truyền của cán bộ biên phòng và các đoàn thể, người dân hiểu rõ hơn những quy định pháp luật, biết cách xử lý khi phát hiện người lạ hoặc hoạt động bất thường gần khu vực biên giới.

Sở Ngoại vụ Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ biên giới đất liền, biển, đảo

Tại Thuận Hạnh, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương thành lập 5 tổ tự quản đường biên, mốc giới với 60 hộ gia đình tham gia. Qua đó, người dân từng bước nâng cao ý thức, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trên địa bàn.

Phương châm “mưa dầm, thấm lâu” cũng được thể hiện qua sự kiên trì, thường xuyên và liên tục trong công tác tuyên truyền. Bởi ở vùng biên, khi pháp luật được giải thích bằng những câu chuyện gần gũi, người dân không chỉ hiểu quy định mà còn biết cách ứng xử phù hợp trước những tình huống phát sinh.

Từ nhận thức đến hành động

Một trường hợp cụ thể được cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An tuyên truyền, giải thích là vợ chồng anh Sùng Mi Dính, xã Cư Jút. Do muốn rút ngắn quãng đường hơn 30 km để đến xã Thuận An làm rẫy thuê, vợ chồng anh đi vào khu vực đường vành đai biên giới.

Khi đến chốt kiểm soát, anh Dính được cán bộ biên phòng giải thích đây là khu vực không được phép qua lại theo quy định của Luật Biên phòng. Sau khi được hướng dẫn cụ thể, vợ chồng anh chấp hành, quay lại và di chuyển theo tuyến đường đúng quy định.

Sở Ngoại vụ đã biên soạn, thiết kế, in ấn và phát hành 32.000 tờ gấp tuyên truyền bảo vệ biên giới đất liền, biển đảo phát trực tiếp đến Nhân dân và thông qua các chương trình, hội nghị

“Trước đây gia đình không biết khu vực này không được phép qua lại. Sau khi được cán bộ biên phòng giải thích, tôi hiểu rõ hơn quy định và từ đó không đi vào khu vực cấm. Tôi cũng nhắc nhở người thân, bà con cùng chấp hành”, anh Sùng Mi Dính chia sẻ.

Không chỉ tuyên truyền tại chốt kiểm soát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An còn tổ chức tuyên truyền tại nhà dân, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, bon và trên nương rẫy. Cách làm “gần dân, sát dân” giúp cán bộ biên phòng vừa phổ biến pháp luật, vừa nắm tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Cùng với đó, các tổ tự quản đường biên, mốc giới được phát huy vai trò. Nhiều hộ dân chủ động ký cam kết không xâm canh, xâm cư, phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra, bảo vệ biên giới. Từ chỗ là đối tượng được tuyên truyền, người dân từng bước trở thành lực lượng trực tiếp tham gia giữ gìn đường biên, mốc giới.

Thượng tá Hoàng Văn Hiểu, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai bám sát thực tiễn, lựa chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng và kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền. Theo đó, sự kiên trì trong tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của Nhân dân, hạn chế hành vi vi phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Sở Ngoại vụ Lâm Đồng cũng đẩy mạnh đưa thông tin về quản lý, bảo vệ biên giới đến cơ sở. Thực hiện Kế hoạch số 1895/KH-UBND và Hướng dẫn số 06-HD/ĐU/2026, Sở Ngoại vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, tình hình quản lý đường biên, mốc quốc giới Việt Nam - Campuchia, công tác đối ngoại biên phòng và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Tại các hội nghị, nội dung tuyên truyền được tập trung vào những vấn đề người dân cần biết và có thể trực tiếp tham gia như phòng, chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm xuyên biên giới và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Sở Ngoại vụ đã biên soạn, thiết kế, in ấn 8.000 tờ gấp được cấp phát đến Nhân dân tại 5 xã biên giới giáp tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Cùng với đó, 24.000 tờ gấp về bảo vệ biên giới biển, đảo được cấp phát đến Nhân dân tại 14 xã, phường, đặc khu biên giới biển, tập trung vào chủ quyền biển, đảo, pháp luật về khai thác hải sản, chống khai thác IUU và trách nhiệm của ngư dân.

Từ những buổi tuyên truyền ở thôn, bon, chốt kiểm soát đến những tờ gấp được trao tận tay người dân, pháp luật đang được đưa đến gần hơn với người dân vùng biên. Khi người dân hiểu luật, biết luật và tự giác chấp hành, mỗi người dân sẽ trở thành một “cánh tay nối dài” cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới. Đó cũng là nền tảng để củng cố thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới Lâm Đồng hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đưa công tác tuyên truyền về cơ sở, phát huy vai trò của trưởng thôn, bon, tổ dân phố, chức sắc tôn giáo và Nhân dân; chủ động phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm xuyên biên giới và xuất nhập cảnh trái phép”. Ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ