Bí thư Chi bộ K'Bo (đứng giữa) trao đổi với người dân về tình hình phát triển kinh tế và đời sống tại địa phương

Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và am hiểu phong tục, tập quán, họ góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Phát huy vai trò nêu gương, vận động Nhân dân

Có người tạo sức lan tỏa từ những mô hình phát triển kinh tế; có người phát huy vai trò người đứng đầu ở cơ sở bằng sự tận tụy, trách nhiệm trong từng công việc. Dù ở cương vị nào, họ đều có điểm chung là gần dân, hiểu dân, được cộng đồng tin tưởng và có tiếng nói trong vận động bà con tham gia các phong trào tại địa phương.

Với ông K’Bo, Bí thư Chi bộ thôn B’der, xã Bảo Lâm 2, tuyên truyền, vận động người dân không đơn thuần là phổ biến chủ trương, chính sách trong các cuộc họp thôn. Muốn bà con tin tưởng, làm theo, trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Vì vậy, bên cạnh vận động người dân, ông luôn chú trọng phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống ổn định, lấy chính việc làm của mình để tạo niềm tin và sức thuyết phục.

Bí thư Chi bộ K'Bo tích cực nghiên cứu tài liệu, cập nhật kiến thức để vận dụng vào thực tiễn công tác ở địa phương

Chị K’Thủy, đảng viên Đảng bộ xã Bảo Lâm 2, cho rằng, sự gần gũi, gương mẫu của bí thư chi bộ và người có uy tín giúp việc vận động nhân dân thuận lợi hơn. Khi được giải thích, chia sẻ bởi những người am hiểu phong tục, tập quán và gắn bó lâu năm với cộng đồng, người dân dễ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm đối với công việc chung. Từ sự tin tưởng ấy, nhiều chủ trương, chính sách được bà con đồng tình hưởng ứng.

Tại các buôn làng ở Lâm Đồng, già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ và người có uy tín còn góp sức trên nhiều lĩnh vực của đời sống. Họ đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; tham gia hòa giải mâu thuẫn, vận động người dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo tồn những phong tục, tập quán tốt đẹp và xây dựng khu dân cư đoàn kết.

Bí thư chi bộ thôn cùng các thành viên trong thôn trao đổi, bàn bạc các nội dung xây dựng và phát triển địa phương

“Bằng sự am hiểu địa bàn, phong tục, tập quán và uy tín được vun đắp qua nhiều năm gắn bó với Nhân dân, mình có điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Vì vậy, phải chủ động tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế mâu thuẫn kéo dài, củng cố tình làng, nghĩa xóm và xây dựng cộng đồng ổn định”, ông K’Bo, Bí thư Chi bộ thôn B’der chia sẻ.

Tại thôn K’Ming, xã Di Linh, ông Dong Dor Xinh, người có uy tín, cũng tích cực tham gia các công việc chung của cộng đồng. Từ vận động người dân bàn giao mặt bằng, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống đến gìn giữ nếp sống và các giá trị văn hóa truyền thống, ông luôn góp sức bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Củng cố niềm tin, tạo đồng thuận từ cơ sở

Với 49 dân tộc cùng sinh sống, Lâm Đồng có đội ngũ già làng, trưởng thôn và người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong công tác dân vận ở cơ sở. Họ vừa là hạt nhân kết nối cộng đồng, vừa là cầu nối thông tin 2 chiều giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Hướng dẫn, trao đổi với người dân về mô hình sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình

Thông qua những người được cộng đồng tin tưởng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được truyền tải gần gũi, dễ hiểu hơn; những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị từ cơ sở cũng được phản ánh đến các cấp có thẩm quyền.

Đánh giá về vai trò này, đồng chí Đào Ngọc Duy, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lập cho rằng, già làng, người có uy tín là lực lượng quan trọng trong công tác vận động quần chúng. Nhờ am hiểu phong tục, tập quán và có tiếng nói trong cộng đồng, họ góp phần tập hợp, kết nối người dân cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phát huy vai trò của đội ngũ này cũng là một cách củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Khi chủ trương, chính sách được chuyển tải bằng tiếng nói gần gũi, phù hợp với phong tục, tập quán và thực tiễn địa phương, người dân dễ tiếp nhận, đồng thuận hơn. Những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở cũng nhờ đó được phản ánh kịp thời, giúp cấp ủy, chính quyền có thêm thông tin để giải quyết.

Diện mạo khu dân cư khang trang thể hiện tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng

Sự đổi thay của mỗi buôn làng không chỉ thể hiện qua những mô hình kinh tế hiệu quả hay diện mạo khu dân cư khang trang, mà còn ở tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Trong những chuyển biến ấy, già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ và người có uy tín luôn có phần đóng góp từ những việc làm cụ thể, bền bỉ.

Bằng uy tín và sự tận tâm, họ góp phần hóa giải những vướng mắc từ cơ sở, vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng và đưa chủ trương, chính sách đến với người dân bằng cách gần gũi, thiết thực. Đó cũng là nền tảng để xây dựng những buôn làng Lâm Đồng ngày càng ổn định, đoàn kết và phát triển.