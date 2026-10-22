Cầu nối đưa chủ trương của Đảng đến với nhân dân

Người có uy tín xã Núa Ngam tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho người dân.

Gần 10 năm qua, ông Lò Văn Lún, bản Púng Giắt, xã Mường Pồn luôn được bà con tín nhiệm bầu là người có uy tín. Với ông, uy tín không chỉ đến từ lời nói mà còn được khẳng định bằng những việc làm cụ thể vì lợi ích chung của cộng đồng. Từ vận động phát triển kinh tế, đóng góp ngày công làm đường bê tông đến xây dựng nhà văn hóa, giữ gìn vệ sinh bản làng, ông luôn tích cực tham gia và vận động bà con cùng thực hiện.

Từ năm 2025 đến nay, ông Lún đã vận động hơn 20 hộ chuyển diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng mắc ca, cà phê; vận động người dân hiến gần 1ha đất làm sân bóng chuyền, bóng đá, đồng thời đóng góp ngày công xây dựng đường giao thông nội bản. Những việc làm thiết thực góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo động lực để người dân phát triển kinh tế, gắn kết cộng đồng. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo bản Púng Giắt đã giảm còn hơn 13%, tình hình an ninh trật tự cơ bản được bảo đảm, tệ nạn xã hội được hạn chế.

Tại thôn Đoàn Kết, xã Tủa Chùa, ông Vừ A Của cũng là người được bà con tin tưởng bởi sự tận tụy, trách nhiệm với công việc chung. Dù tuyên truyền chủ trương, chính sách mới hay tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh trong cộng đồng, ông đều chủ động có mặt. Bằng sự am hiểu phong tục, tập quán và mối quan hệ gần gũi với người dân, ông kiên trì vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ hủ tục. Ông còn tham gia tuyên truyền phòng, chống ma túy, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Những việc làm như ông Lún, ông Của đang được phát huy trong đội ngũ hơn 1.300 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong đó, dân tộc Mông có 560 người, dân tộc Thái có 546 người, số còn lại thuộc các dân tộc khác. Với tiếng nói có trọng lượng trong cộng đồng, đội ngũ này tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Trong xây dựng nông thôn mới, họ đi đầu vận động hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông và các công trình công cộng.

Ở mỗi bản làng, người có uy tín còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, vận động xóa bỏ hủ tục, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực an ninh trật tự, họ tuyên truyền người dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác, tham gia tố giác tội phạm, xây dựng các mô hình tự quản và phong trào “Dòng họ bình yên”. Khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, người có uy tín chủ động tham gia hòa giải, góp phần giải quyết vụ việc từ cơ sở. Đồng thời, họ cũng là kênh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh những kiến nghị chính đáng đến cấp ủy, chính quyền.

Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và gắn bó với cộng đồng, người có uy tín đang góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân. Phát huy tốt vai trò này sẽ tiếp tục tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua ở cơ sở, củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.