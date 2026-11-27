Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm thương mại Việt Nam - Rumani trong chương trình “Ngày Văn hóa - Thương mại Rumani tại Việt Nam” năm 2026 được tổ chức tại Phú Thọ.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định TTĐN là cầu nối quan trọng để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và thu hút nguồn lực phát triển. Trọng tâm xuyên suốt là tuyên truyền, quảng bá các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu như Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan Phú Thọ, Mo Mường, cùng bản sắc văn hóa, lịch sử của các địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đặc biệt, các sự kiện quy mô lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 đã trở thành điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Để đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với công chúng toàn cầu, Sở Ngoại vụ đã tập trung nâng cao chất lượng hệ thống ấn phẩm và kênh thông tin chính thống. Trong năm, Trang thông tin điện tử của Sở đăng tải hơn 800 tin, bài, chương trình tuyên truyền (trên 600 tin, bài tiếng Việt; hơn 200 tin, bài tiếng Anh). Song song với việc phát hành Bản tin Đối ngoại Phú Thọ song ngữ Việt - Anh, Sở còn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ xây dựng các video ngắn đa ngôn ngữ (Việt - Anh, Việt - Nhật, Việt - Trung, Việt - Lào). Những thước phim sinh động đã khắc họa vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh thiên nhiên và cơ hội đầu tư của tỉnh tới các thị trường trọng điểm. Các nhiệm vụ TTĐN được gắn chặt với Đề án tổ chức “Ngày hội văn hóa Phú Thọ tại nước ngoài” và “Ngày hội văn hóa nước ngoài tại Phú Thọ” giai đoạn 2026 - 2030, mở ra không gian giao lưu văn hóa hai chiều đầy triển vọng.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác TTĐN năm 2026 là nội dung quảng bá hình ảnh Phú Thọ được lồng ghép khéo léo trong các buổi đón tiếp đoàn khách quốc tế, các hội nghị, hội thảo cũng như các chuyến thăm, xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, Lào, Hàn Quốc, Bulgaria và nhiều quốc gia khác. Kết quả ký kết, triển khai các thỏa thuận hợp tác và hoạt động giao lưu Nhân dân được phản ánh kịp thời, tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư nước ngoài về một môi trường đầu tư thông thoáng, giàu tiềm năng. Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức thành công Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”.

Bắt nhịp xu thế truyền thông hiện đại, công tác TTĐN của Phú Thọ trên không gian mạng đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Bên cạnh Trang thông tin điện tử, Fanpage “Phu Tho and the world” và các nền tảng mạng xã hội được vận hành hiệu quả, liên tục, lan tỏa những thông tin tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và du lịch của tỉnh. Cuộc thi trực tuyến “Phú Thọ với các đối tác Thái Lan - Hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững” chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân đối với mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ và các đối tác Thái Lan.

Với những bước đi chủ động, sáng tạo và đồng bộ, công tác TTĐN của tỉnh trong năm 2026 không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quảng bá giá trị di sản văn hóa Đất Tổ mà còn góp phần quan trọng nâng cao vị thế địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.