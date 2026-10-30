“Cầu nối” chính quyền - doanh nghiệp

Là hội DN cấp xã đầu tiên được thành lập sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội DN xã Mẫu Sơn đã từng bước khẳng định vai trò tập hợp, kết nối cộng đồng DN trên địa bàn xã.

Ông Mai Đức Trung, Chủ tịch Hội DN xã Mẫu Sơn cho biết: Hội được thành lập tháng 10/2025 với 32 hội viên hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, logistics và xuất nhập khẩu. Thời gian qua, hội chú trọng nắm bắt tình hình hoạt động của hội viên, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để phản ánh đến chính quyền. Qua đó, nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh của DN được chính quyền xã trao đổi, xem xét tháo gỡ. Bên cạnh đó, hội tạo điều kiện để các hội viên chia sẻ kinh nghiệm, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thời gian tới, hội hướng đến tăng cường liên kết giữa DN và hợp tác xã (HTX) để hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

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Theo số liệu thống kê của Hiệp hội DN tỉnh, toàn tỉnh hiện có 5 hội DN xã, phường đã được thành lập gồm: Mẫu Sơn, Thiện Tân, Hữu Lũng, Kỳ Lừa và Lộc Bình với 248 DN, HTX thành viên. Việc hình thành các hội DN đã tạo thêm điều kiện để DN, HTX trên địa bàn chia sẻ thông tin, tìm kiếm và phát triển quan hệ hợp tác, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ hỗ trợ kết nối, hợp tác giữa các thành viên, các hội DN xã, phường còn là kênh để DN, HTX phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Ông Lộc Văn Duy, Giám đốc Công ty TNHH Duy Gỗ (xã Lộc Bình) cho biết: Trong quá trình hoạt động, DN gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Thông qua Hội DN xã Lộc Bình, DN chúng tôi đã có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kết nối với các đơn vị hoạt động cùng lĩnh vực chế biến gỗ, từ đó tìm kiếm được đối tác phù hợp. Chúng tôi mong muốn hội tiếp tục tăng cường kết nối DN để hỗ trợ nhau trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, từ đó mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh.

Cùng với các địa phương đã thành lập hội, một số xã, phường trên địa bàn tỉnh như Đồng Đăng, Chi Lăng, Đông Kinh hiện cũng đang tích cực xúc tiến thành lập các hội DN xã, phường nhằm đáp ứng nhu cầu liên kết của cộng đồng DN trên địa bàn.

Toàn tỉnh hiện có 5 hội DN xã, phường đã được thành lập gồm: Mẫu Sơn, Thiện Tân, Hữu Lũng, Kỳ Lừa và Lộc Bình với 248 DN, HTX thành viên. Việc hình thành các hội DN đã tạo thêm điều kiện để DN, HTX trên địa bàn chia sẻ thông tin, tìm kiếm và phát triển quan hệ hợp tác, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Đăng cho biết: Trên địa bàn xã hiện có trên 330 DN, 10 HTX chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, thương mại, dịch vụ, thu mua và chế biến nông sản... Vừa qua, UBND xã đã tổ chức gặp mặt các DN, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh để nắm bắt tình hình hoạt động và những khó khăn, vướng mắc. Tại buổi gặp mặt, chính quyền xã cũng trao đổi về việc xúc tiến thành lập Hội DN xã Đồng Đăng. Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng DN trong quá trình hoàn thiện các thủ tục thành lập hội theo quy định, hướng tới xây dựng tổ chức hội của DN hoạt động hiệu quả, góp phần huy động nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế địa phương.

Ông Đào Trọng Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DN tỉnh cho biết: Việc thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội DN cấp xã cần gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng DN và định hướng phát triển kinh tế tại từng địa phương. Thời gian tới, hiệp hội sẽ chú trọng hướng dẫn về tổ chức, phương thức hoạt động, hỗ trợ các hội xây dựng chương trình hoạt động phù hợp; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối giữa các hội cơ sở với Hiệp hội DN tỉnh... Qua đó, từng bước xây dựng mạng lưới tổ chức hội thống nhất, hoạt động thực chất, phát huy vai trò của cộng đồng DN trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Có thể thấy, việc hình thành các hội DN cấp xã không chỉ đáp ứng nhu cầu liên kết của DN tại cơ sở mà còn góp phần đưa tiếng nói của cộng đồng DN đến với chính quyền cơ sở, tạo nền tảng để DN yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh, gắn bó và đóng góp nhiều hơn cho kinh tế địa phương.