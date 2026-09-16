Câu nói châm ngòi tranh cãi về Ronaldo

Ronaldo cùng Al-Nassr trải qua trận đấu kém cỏi.

Al-Nassr khởi đầu chiến dịch AFC Champions League Elite bằng trận thua khó tin trên đất UAE. Sau màn trình diễn ấn tượng ở đầu mùa giải Saudi Pro League, đội bóng của Postecoglou bất ngờ sụp đổ và nhận thất bại đậm trước Al-Ain.

Ronaldo không tạo được nhiều dấu ấn dù ghi 3 bàn trong 6 trận từ đầu mùa. Điều đó khiến siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành tâm điểm chỉ trích sau trận.

Trong cuộc họp báo, một phóng viên Saudi Arabia đặt câu hỏi liệu việc Ronaldo đá chính có kìm hãm Al-Nassr hay không. Người này cho rằng dù chưa thể xem Ronaldo là gánh nặng, tiền đạo kỳ cựu "không mang lại lợi ích cho đội bóng".

Postecoglou lập tức đáp trả: "Cristiano đã ghi 3 bàn. Cậu ấy có rất ít thời gian chuẩn bị. Vấn đề không nằm ở các cầu thủ. Họ nỗ lực hết mình và đều là những cầu thủ đẳng cấp, có cá tính tuyệt vời".

Postecoglou sau đó nhận trách nhiệm về thất bại, đồng thời yêu cầu truyền thông thận trọng khi đánh giá Ronaldo. "Trách nhiệm thuộc về tôi. Nhưng các bạn không nên nói như vậy về một người vẫn là hình mẫu cho tất cả", ông nhấn mạnh.

HLV Al-Nassr tiếp tục bảo vệ Ronaldo: "Bạn phải cẩn thận khi nói những điều như vậy về một người xây dựng sự nghiệp bằng cách hy sinh mọi thứ để tiếp tục thi đấu. Bạn có thể chỉ trích tôi, không vấn đề gì".

Tuy nhiên, phóng viên vẫn khẳng định Ronaldo không làm được gì trong trận đấu. Lần này, Postecoglou tuyên bố: "Cậu ấy không làm được gì ư? Tôi thấy một trận đấu hoàn toàn khác với những gì anh đang nói".

Màn tranh luận cho thấy Postecoglou vẫn đặt niềm tin lớn vào Ronaldo, bất chấp Al-Nassr trải qua một trong những thất bại đáng quên nhất từ đầu mùa.