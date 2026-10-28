Tác giả: Joshua Foer, Joshua Robinson, Jonathan Clegg/NXB Trẻ

Messi vs Ronaldo: Sự đối đầu của hai cầu thủ vĩ đại

Joshua Robinson và Jonathan Clegg kết hợp những câu chuyện về Messi và Ronaldo thành một sử thi về kỷ nguyên hiện đại của bóng đá, trình bày chi tiết cách thức mà cuộc đua tranh giữa họ đã làm biến đổi cả bóng đá và ngành kinh doanh bóng đá quốc tế, một lần và mãi mãi.

Cậu nhóc khiến cả dàn sao MU bẽ mặt

Đêm hè 2003, một cậu thiếu niên vô danh đã khiến dàn sao Manchester United bẽ mặt, mở đường cho thương vụ chuyển nhượng lịch sử mang tên Cristiano Ronaldo.

Ở cuối hành lang, căn phòng thay đồ chật chội dành cho đội khách đang loạn cả lên. Các cầu thủ của Manchester United da bỏng rát vì nắng, mệt mỏi vì chuyến bay dài, cũng đang cố hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trong hai giờ đồng hồ qua.

Vừa đáp xuống Bồ Đào Nha từ chuyến du đấu trước mùa giải tại Mỹ lúc 4 giờ sáng ngày hôm trước, họ vẫn còn lơ mơ chẳng biết mình đang ở đâu, và bây giờ là mấy giờ. Họ chỉ biết chắc chắn một điều đó là họ bị đánh bại toàn diện bởi một cậu nhóc mà mặt mũi như thể mới sáng ra chưa làm bài tập nộp cho thầy cô.

Mỗi khi bóng tìm đến Ronaldo, như thể có một dòng điện rần rật đưa đôi chân cậu xé toang hàng thủ, đánh bại các hậu vệ bằng một tốc độ và kỹ năng mà, theo như lời huấn luyện viên trưởng của United Alex Ferguson nhận xét, khiến hậu vệ John O’Shea đau cả đầu vào giờ nghỉ giữa hiệp. Còn Roy Keane, một tiền vệ hiếu chiến, phát biểu gay gắt hơn. Đối với anh, hôm đó O’Shea đã chơi như một “thằng hề”.

Hậu vệ Phil Neville cho biết “Không chỉ đã qua mặt O’Shea, mà những bước đảo chân qua người, những chiêu trò, những cú lên bóng, và sự tự tin của anh chàng này khiến tôi ấn tượng hơn tất thảy... Đó chính là kiểu vỗ ngực tuyên bố ‘Sân chơi này là của tôi’”.

Trước khi bị một cậu nhóc làm bẽ mặt trong một trận giao hữu, các cầu thủ United đều không muốn đến đây và bây giờ họ lại càng không muốn ở đây. Chiếu cố lắm họ mới đến đất nước Bồ Đào Nha này.

Chỉ vì từ nhiều năm trước, United và Sporting đã ký một biên bản thỏa thuận nhằm gia tăng sự hợp tác giữa các câu lạc bộ, dẫu thật ra đây là cơ hội cho cường quốc bóng đá Anh “xem giò” tất cả các cầu thủ trong hệ thống đào tạo trẻ của Bồ Đào Nha.

Thế nên, khi Sporting mời United “thân chinh” đến dự đêm khánh thành sân vận động Estádio José Alvalade mới, United không lý gì lại từ chối.

Ronaldo sau đó chuyển sang khoác áo Manchester United. Ảnh: Reuters.

Toàn bộ sự kiện này không khác nào một buổi thao diễn của Sporting - họ thậm chí còn thay đổi áo đấu vào giờ nghỉ giữa trận, từ màu áo xanh - trắng truyền thống ở sân nhà sang màu áo vàng khi đấu ở sân khách. Các cầu thủ United khó lòng nhận ra sự thay đổi đó, vì họ cũng đâu biết các cầu thủ bên kia là ai.

Bốn mươi lăm phút sau, họ ít nhất cũng nhớ mặt một người. Kết thúc trận đấu, các cầu thủ lão làng thúc giục Ferguson ký hợp đồng với chàng cầu thủ trẻ này, người đã khiến trận đấu đêm nay của họ thật thảm hại.

“Ta cần phải ký hợp đồng với cậu ấy, sếp à”. Họ không hề biết rằng kế hoạch đã được sắp đặt sẵn đâu vào đấy. Tất cả những ai ở cuối hành lang đều được biết về tương lai sắp tới của Ronaldo. “Vào cuối trận đấu”, Pinto chia sẻ, “chúng tôi đều đã biết gần như chắc chắn cậu ấy sẽ về Manchester. Chúng tôi chỉ bàn tán về việc đó”.

Bên ngoài phòng thay đồ của Sporting, có ba người khác trong sân vận động biết chính xác chuyện sẽ xảy ra vào đêm hôm đó: Alex Ferguson, một người đại diện tên Jorge Mendes, và Cristiano. Trên khắp châu Âu, bất cứ ai chuyên săn tin chuyển nhượng đều có chung một dự cảm.

Các cầu thủ United mắt chữ A mồm chữ O có thể là những người đầu tiên bên ngoài Bồ Đào Nha biết được khả năng của chàng cầu thủ trẻ, nhưng cũng là những người cuối cùng hỏi tên cậu là gì.

Vào mùa hè năm 2003, cái tên Cristiano Ronaldo chẳng còn xa lạ gì với mọi người nữa.