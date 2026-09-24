Cầu Nhật Tân xuất hiện biển báo, vạch xác định khoảng cách xe

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan bổ sung hệ thống biển báo, vạch xác định khoảng cách xe trên cầu Nhật Tân, nhằm giúp người điều khiển phương tiện dễ nhận biết khoảng cách với xe phía trước.

Theo đó, tại một số vị trí dễ quan sát trên cầu Nhật Tân đã được bố trí các cụm biển báo thể hiện lần lượt các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m. Trên mặt đường cũng có các vạch tương ứng với từng mốc khoảng cách.

Việc bố trí biển báo và vạch khoảng cách giúp người điều khiển phương tiện có thêm dấu hiệu trực quan để ước lượng khoảng cách với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và khoảng cách khi lưu thông trên cầu.

Đây cũng là một trong những nội dung được các đơn vị triển khai sau quá trình rà soát hệ thống báo hiệu giao thông trên cầu Nhật Tân, trong bối cảnh lưu lượng phương tiện qua cầu thường xuyên ở mức cao.

Cùng với hệ thống biển báo và vạch xác định khoảng cách, các đơn vị liên quan dự kiến tiếp tục bổ sung biển báo chỉ dẫn, cảnh báo khoảng cách, giới hạn tốc độ, sơn kẻ đường và đinh phản quang. Các hạng mục này nhằm tăng khả năng nhận diện phần đường, làn đường và các thông tin cảnh báo đối với người điều khiển phương tiện.

Sáng 24/9, ghi nhận của PV tại cầu Nhật Tân cho thấy, nhiều biển báo và vạch kẻ xác định khoảng cách xe đã được bố trí trên mặt cầu, với các mốc từ 0m đến 200m. (Ảnh ĐH)

Sau khi hoàn thiện tại cầu Nhật Tân, các đơn vị sẽ đánh giá hiệu quả và tiếp thu ý kiến của người tham gia giao thông để nghiên cứu, điều chỉnh. Trên cơ sở đó, mô hình này có thể được xem xét triển khai tại một số cây cầu khác như Thăng Long, Vĩnh Tuy và Thanh Trì.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân khi qua cầu Nhật Tân cần chú ý hệ thống báo hiệu, tuân thủ tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường và duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.