Cầu Nhật Tân ùn ứ hướng vào nội đô sáng đầu tuần

Video ghi nhận tình hình giao thông tại cầu Nhật Tân sáng 28/9. Nguồn: Phúc Đức

Sáng 28/9, ghi nhận của phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống, tại cầu Nhật Tân (Hà Nội), lượng phương tiện đổ về khu vực cầu theo hướng từ Đông Anh vào nội đô tăng cao. Ảnh: Phúc Đức

Tại khu vực dẫn lên cầu, nhiều ô tô nối thành hàng dài trên các làn đường. Các phương tiện di chuyển chậm, khoảng cách giữa các xe được thu hẹp do mật độ giao thông tăng cao. Ảnh: Phúc Đức

Tình trạng ùn ứ chỉ tập trung chủ yếu ở đoạn lối vào cầu theo hướng vào trung tâm Hà Nội. Ảnh: Phúc Đức

Đáng chú ý, tình trạng ùn ứ được ghi nhận sau khi hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách giữa các phương tiện trên cầu Nhật Tân được tháo dỡ vào chiều 27/9. Ảnh: Phúc Đức

Trong khi đó, đoạn giữa cầu Nhật Tân cả 2 chiều và khu vực lối vào cầu theo hướng đi Đông Anh ghi nhận giao thông thông thoáng. Các phương tiện có thể di chuyển thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Ảnh: Phúc Đức

Trước đó, các biển mốc khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m được lắp đặt trên cầu, kèm vạch sơn tương ứng trên mặt đường. Hệ thống này nhằm giúp người điều khiển phương tiện có thêm căn cứ trực quan để ước lượng khoảng cách với xe phía trước. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn triển khai, các biển khoảng cách được tạm tháo dỡ. Việc này diễn ra cùng thời điểm Hà Nội bắt đầu phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân. Ảnh: Phúc Đức

Theo phương án thí điểm, làn ô tô sát dải phân cách được giảm tốc độ tối đa từ 90 xuống 80 km/h; hai làn ô tô còn lại giữ mức 80 km/h. Làn dành cho xe máy và xe đạp có tốc độ tối đa 40 km/h. Phương án được áp dụng trong 6 tháng, từ 27/9/2026 đến 27/3/2027. Ảnh: Phúc Đức