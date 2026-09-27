Cầu Nhật Tân thông thoáng ngày đầu áp dụng quy định mới về tốc độ

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 27/9, thành phố thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân nhằm tăng cường an toàn và góp phần giảm ùn tắc.

Phương án thí điểm điều chỉnh tốc độ trên cầu Nhật Tân chính thức được áp dụng, với tốc độ tối đa đối với xe ô tô của các làn là 80 km/h.

Trong ngày đầu thí điểm, các phương tiện lưu thông trên cầu Nhật Tân tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Các phương tiện di chuyển theo từng làn đường, lái xe chủ động điều chỉnh tốc độ khi qua khu vực cầu.

Hệ thống biển báo tốc độ mới được bố trí trên cầu, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết và tuân thủ quy định.

Các vạch sơn xác định khoảng cách an toàn được bổ sung trên mặt cầu, hướng dẫn phương tiện duy trì cự ly phù hợp khi lưu thông.

Làn dành cho xe máy, xe đạp tiếp tục được quy định tốc độ tối đa 40 km/h, tách biệt với các làn ô tô.

Dòng phương tiện lưu thông theo cả hai hướng trên cầu Nhật Tân trong ngày đầu áp dụng phương án tổ chức giao thông mới.

Phương án điều chỉnh tốc độ được thí điểm trong 6 tháng, từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027. Trong thời gian này, các cơ quan chức năng sẽ theo dõi tình hình giao thông thực tế, đánh giá hiệu quả, phát hiện những bất cập và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.