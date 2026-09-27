Cầu Nhật Tân thay đổi tốc độ và biển báo từ 27/9, chủ phương tiện không nên bỏ qua
Từ ngày 27/9/2026, cầu Nhật Tân chính thức giảm tốc độ tối đa làn ô tô sát dải phân cách từ 90 km/h xuống còn 80 km/h theo cả hai chiều, áp dụng thí điểm trong 6 tháng. Đồng thời, hệ thống biển báo và vạch kẻ đường nhắc giữ khoảng cách an toàn 50 m cũng được bổ sung để hạn chế tai nạn.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/cau-nhat-tan-thay-doi-toc-do-va-bien-bao-tu-27-9-chu-phuong-tien-khong-nen-bo-qua-d36257.html