Cầu Nhật Tân được sơn, kẻ loạt biển báo, vạch đo khoảng cách

Sáng 24/9, nhiều tài xế đi qua cầu Nhật Tân (Hà Nội) bất ngờ với loạt hệ thống biển báo và vạch sơn xác định khoảng cách xe.

Tại mỗi vị trí trên thành cầu có 5 biển báo thể hiện các mốc 0, 50, 100, 150 và 200m. Tương ứng với các biển báo là những vạch sơn trên mặt đường để tài xế ước lượng khoảng cách với xe phía trước.

Vạch sơn xác định khoảng cách xe xuất hiện ở 2 đầu cầu và giữa cầu. Việc bổ sung hệ thống biển xác định khoảng cách xe và sơn kẻ mũi nhọn trên cầu Nhật Tân không chỉ nhằm xử lý một điểm có nguy cơ mất an toàn mà còn hướng tới thay đổi hành vi của tài xế

Vạch kẻ xác định khoảng cách có hình mũi nhọn, được sơn kẻ ở các làn đường dành cho ô tô

Ghi nhận sáng 24/9, lực lượng chức năng hoàn tất việc lắp đặt biển báo và vạch sơn tại khu vực đầu cầu, chiều từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố.

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng khảo sát thực địa cầu Nhật Tân. Qua khảo sát, các đơn vị thống nhất một số giải pháp điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, đặc biệt là nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn trên tuyến. Căn cứ kết quả khảo sát hạ tầng và tình hình phương tiện lưu thông, liên ngành dự kiến bổ sung biển cảnh báo khoảng cách, điều chỉnh quy định tốc độ theo từng làn xe, bổ sung hệ thống phản quang và sơn lại vạch kẻ đường. Các giải pháp dự kiến được triển khai ngay trong tháng 9.

Tuy nhiên, hiện phía Sở Xây dựng Hà Nội và Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chưa đưa ra phương án về việc phát hiện, xử phạt nguội các trường hợp chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân.