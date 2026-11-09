Cầu Nhật Lệ 3 sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 24/11

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Dự án thành phần 2-cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu do Sở Tài chính làm chủ đầu tư, được thực hiện từ năm 2022 đến nay, hiện đã hoàn thành đạt 98%; cam kết trước ngày 20/11 sẽ hoàn thành khối lượng công việc, bảo đảm cho việc thông xe kỹ thuật.

Đại diện các đơn vị thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Theo kế hoạch, lễ thông xe kỹ thuật công trình dự án thành phần 2-cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 24/11, nhằm chào mừng các ngày lễ lớn và Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026; địa điểm tổ chức tại đầu cầu phía xã Quảng Ninh (bờ Tây).

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã thảo luận thống nhất các phương án bảo đảm thời gian; an ninh trật tự; an toàn giao thông; vệ sinh môi trường; phân luồng giao thông; công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ thông xe để Nhân dân nắm, theo dõi sự kiện…

Đại diện các địa phương thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, qua đó hoàn thiện nội dung, phương án thực hiện chương trình lễ thông xe kỹ thuật; đồng thời mong muốn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các ngành, đơn vị, địa phương liên quan để lễ thông xe kỹ thuật công trình dự án thành phần 2-cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm.