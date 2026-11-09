Cầu Nhật Lệ 3 hơn 1.325 tỷ đồng ở Quảng Trị sắp thông xe

Sáng 9/11, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị làm việc với các sở, ngành và địa phương liên quan để chuẩn bị tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu vào ngày 24/11.

Cầu Nhật Lệ 3 lung linh ánh đèn về đêm giữa không gian đô thị Đồng Hới; phía sau lần lượt là cầu Nhật Lệ 2 và cầu Nhật Lệ 1, tạo nên điểm nhấn nổi bật bên dòng sông Nhật Lệ.

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 hiện đạt khoảng 98% khối lượng thực hiện. Chủ đầu tư cam kết trước ngày 20/11 sẽ hoàn thành các phần việc còn lại, bảo đảm điều kiện tổ chức thông xe kỹ thuật.

Lễ thông xe dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 24/11, tại khu vực đầu cầu phía Tây, thuộc xã Quảng Ninh. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và địa phương tỉnh Quảng Trị đã thảo luận, thống nhất phương án tổ chức, trong đó tập trung vào bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phân luồng phương tiện và công tác tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện.

Cầu Nhật Lệ 3 lung linh ánh đèn khi đêm xuống, nổi bật với kiến trúc vòm thép bên dòng sông Nhật Lệ.

Cầu Nhật Lệ 3 về đêm với hệ thống đèn chiếu sáng làm nổi bật kết cấu vòm thép của công trình.

Lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Trị đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn và tiết kiệm.

Trước đó, Báo Xây dựng đã thông tin, ngày 23/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương đã có buổi kiểm tra tiến độ thi công công trình cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu. Tại đây, ông Phương yêu cầu nhà thầu và các đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện; tổ chức thi công liên tục cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Ngoài ra, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Trị yêu cầu chậm nhất ngày 15/11, các hạng mục công trình phải hoàn thành để tổ chức kiểm tra, đánh giá. Đến ngày 24/11, thời điểm khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026, cầu Nhật Lệ 3 phải được thông xe kỹ thuật.

Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu được khởi công ngày 8/1/2023, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư ban đầu trên 1.300 tỷ đồng. Công trình có tổng chiều dài khoảng 2,8km, trong đó phần cầu dài 561,4m, đường dẫn hai đầu cầu dài hơn 2,2km. Điểm đầu công trình giao với quốc lộ 1 tại Km 667+635, thuộc xã Quảng Ninh; điểm cuối giao với đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Đồng Hới. Cầu Nhật Lệ 3 được thiết kế rộng 23,5m, gồm 4 làn xe, sử dụng kết cấu vòm thép kết hợp bê tông cốt thép dự ứng lực. Công trình có kiến trúc vòm thép nổi bật, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho không gian đô thị hai bên sông Nhật Lệ. Đây là cây cầu đường bộ thứ 3 bắc qua sông Nhật Lệ, sau cầu Nhật Lệ 1 và cầu Nhật Lệ 2. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, công trình sẽ bổ sung hướng kết nối giữa khu vực phía Tây và phía Đông sông Nhật Lệ, đồng thời kết nối quốc lộ 1 với tuyến đường ven biển. Không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông lên các cầu hiện hữu, công trình còn được kỳ vọng mở rộng không gian đô thị, tạo thuận lợi cho việc kết nối các khu vực ven biển, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương.