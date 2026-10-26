Cầu Nhật Lệ 3 hơn 1.300 tỷ đồng chạy đua với mốc 24/11

Cầu Nhật Lệ 3 bước vào giai đoạn hoàn thiện

Cầu Nhật Lệ 3 bắc qua sông Nhật Lệ, diện mạo công trình đã cơ bản hình thành. Ảnh: Thanh Trà

Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu tại tỉnh Quảng Trị đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, với mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 24/11/2026, đúng dịp khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần thứ I.

Đây là Dự án thành phần 2 thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, do Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Công trình có tổng chiều dài hơn 2,8km, trong đó phần cầu dài 561,4m.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, đến cuối tháng 10/2026, giá trị thực hiện dự án đạt khoảng 97% khối lượng hợp đồng. Phần cầu cùng nhiều đoạn đường dẫn và hệ thống thoát nước chính đã hoàn thành.

Hiện các nhà thầu đang tập trung thi công đường đầu cầu phía Bảo Ninh cũ, nay thuộc phường Đồng Hới; đồng thời hoàn thiện hệ thống thoát nước, nền, móng và mặt đường mở rộng giai đoạn 2.

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cơ bản đã được tháo gỡ. Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng phía Đông cầu đã hoàn thành, tạo điều kiện để các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị thi công những hạng mục còn lại.

Về nguồn vốn, lũy kế giải ngân của dự án đạt 1.243 tỷ đồng trên tổng số 1.321 tỷ đồng được bố trí, tương đương 94,1%. Riêng kế hoạch vốn năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt 60,9%; chủ đầu tư dự kiến đến cuối năm đạt khoảng 98,5% kế hoạch.

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, chậm nhất ngày 15/11, các hạng mục công trình phải hoàn thành để tổ chức kiểm tra, đánh giá. Đến ngày 24/11, cầu Nhật Lệ 3 phải được thông xe kỹ thuật, phục vụ sự kiện khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026.

Với khối lượng thực hiện đạt khoảng 97% hợp đồng, việc hoàn thiện các hạng mục đường dẫn, hệ thống thoát nước và mặt đường mở rộng đang là nhiệm vụ trọng tâm. Tiến độ thi công những phần việc này có ý nghĩa quyết định đối với khả năng đáp ứng mốc thông xe kỹ thuật đã được đặt ra.

Đường ven biển 80km vẫn còn vướng mặt bằng

Cùng với cầu Nhật Lệ 3, Dự án thành phần 1 - Đường ven biển cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.487 tỷ đồng, khởi công từ tháng 1/2022, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Tuyến đường dài 80km, gồm 3 đoạn, đi qua địa bàn 11 xã, phường; không bao gồm đoạn qua khu vực FLC dài 5,8km do nhà đầu tư tự thực hiện.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến cuối tháng 10/2026, khoảng 79,866/80km mặt bằng đã được bàn giao. Các hạng mục cầu, cống và công trình thoát nước cơ bản hoàn thành.

Giá trị thực hiện các hợp đồng xây lắp đạt hơn 1.345 tỷ đồng, tương đương khoảng 82%. Khối lượng thảm bê tông nhựa lớp C19 đạt 78,33%, lớp C12.5 mặt trên cùng đạt 71% chiều dài tuyến.

Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đạt hơn 2.162,8 tỷ đồng, tương đương 86,97% tổng mức đầu tư. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 88,3%, vốn ngân sách tỉnh đạt 84,13%.

Mặc dù phần lớn mặt bằng đã được bàn giao, dự án vẫn còn khoảng 114m chưa được giải phóng tại hai xã Sen Ngư và Đông Trạch.

Đáng chú ý, phần mặt bằng còn vướng tại xã Sen Ngư ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công thông suốt nền đường trên đoạn tuyến từ phường Đồng Hới đến điểm cuối dự án.

Đối với gói thầu XL06 do nhà thầu Trường Thịnh thực hiện, có chiều dài hơn 21,4km, trong đó đoạn qua xã Sen Ngư gần 14km, đơn vị đang triển khai hơn 10 mũi thi công.

Các mũi thi công tập trung hoàn thiện nền đường tại những vị trí mới được bàn giao mặt bằng, đồng thời chuẩn bị thảm bê tông nhựa tại các đoạn đã hoàn thành cấp phối đá dăm.

Tuy nhiên, một số vị trí chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng khiến việc tổ chức thi công liên tục gặp khó khăn, nhất là những đoạn chưa thể triển khai toàn bộ nền và mặt đường.

Trước thực tế này, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Quảng Trị yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ những hạng mục còn lại.

Chủ đầu tư đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành bàn giao phần mặt bằng còn lại trong tháng 10/2026, tạo điều kiện tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến.

Theo kế hoạch, đến ngày 31/12/2026, dự án phải giải ngân tối thiểu 85% kế hoạch vốn năm 2026 và toàn bộ vốn ngân sách Trung ương năm 2025 được kéo dài sang năm 2026.

Như vậy, bên cạnh yêu cầu hoàn thành khối lượng xây lắp, việc xử lý dứt điểm các vị trí còn vướng mặt bằng và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là những nhiệm vụ cần được tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm.

Khi hoàn thành, tuyến đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối giữa Quốc lộ 1, các khu vực ven biển và hệ thống đường hiện hữu.

Đặc biệt, cầu Nhật Lệ 3 được kỳ vọng mở rộng khả năng kết nối giữa khu vực đô thị Đồng Hới và bán đảo Bảo Ninh, tạo điều kiện phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và khai thác tiềm năng kinh tế biển.

Với các mốc tiến độ đã được xác định, việc hoàn thành hai dự án không chỉ phụ thuộc vào năng lực tổ chức thi công của các nhà thầu mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong tháo gỡ vướng mắc, kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn công trình.