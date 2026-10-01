Cầu mới dần thành hình, thay cầu treo 'già cỗi' ở thượng nguồn sông Hương

Cây cầu treo “già cỗi” xuống cấp

Cầu treo dây thép Bình Thành bắc qua nhánh Hữu Trạch, thượng nguồn sông Hương, trước đây là tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào trung tâm xã Bình Thành cũ, nay là xã Bình Điền, đồng thời kết nối với khu vực Nhà máy thủy điện Bình Điền.

Công trình được đưa vào khai thác từ năm 2001, có chiều dài gần 140m, mặt cầu chỉ rộng hơn 4m. Sau khoảng 25 năm sử dụng, nhiều hạng mục của cầu đã xuống cấp theo thời gian.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cầu treo Bình Thành vào tháng 11/2024 khiến 2 người tử vong.

Dù đơn vị quản lý thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, những hạn chế về kết cấu, chiều rộng mặt cầu và khả năng chịu tải vẫn ngày càng bộc lộ rõ.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương của người dân ngày càng tăng, cây cầu treo cũ xuống cấp dần không còn đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mối lo về an toàn càng trở nên rõ rệt sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng 21/11/2024.

Thời điểm này, một xe tải chở rác đang lưu thông qua cầu treo Bình Thành thì bất ngờ đâm vào lan can, lao xuống sông Hữu Trạch. Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe mất tích. Các lực lượng chức năng phải mất nhiều thời gian tổ chức tìm kiếm nạn nhân và trục vớt phương tiện dưới lòng sông.

Sau vụ việc, phương án bảo đảm an toàn giao thông trên cầu tiếp tục được siết chặt. Ô tô trên 9 chỗ bị cấm lưu thông qua cầu, trong khi chiều cao phương tiện được phép qua cầu được giới hạn ở mức 2,2m.

Những hạn chế ngày càng nghiêm ngặt đối với cầu treo Bình Thành cho thấy nhu cầu xây dựng một công trình mới thay thế là hết sức cấp thiết.

Tháng 12/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũ đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Bình Thành mới, với tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến 3 năm.

Sau quá trình hoàn tất các thủ tục, bố trí nguồn vốn, ngày 11/3/2026, công trình chính thức được khởi công.

Cầu mới hợp long, tăng tốc hoàn thiện

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tp.Huế, cho biết, cầu Bình Thành mới có chiều dài hơn 254,5m, rộng 8,5m, gồm 6 nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực có tiết diện chữ T.

So với cây cầu treo cũ, công trình mới có quy mô lớn hơn đáng kể, đáp ứng tốt hơn yêu cầu về năng lực khai thác và an toàn giao thông trong khu vực.

Cầu mới Bình Thành đã hợp long.

Sau chưa đầy một năm kể từ ngày khởi công, công trình đã chính thức hợp long. Mới đây, lực lượng thi công hoàn thành lao những dầm cầu cuối cùng tại đầu mố M2 và trụ T5. Các hạng mục được triển khai theo yêu cầu kỹ thuật và quy mô thiết kế của dự án.

Đến nay, lũy kế giá trị xây dựng theo hợp đồng đạt hơn 38,5 tỷ đồng, tương ứng 70,4% giá trị hợp đồng.

Theo Ban Quản lý dự án, nhìn chung nhà thầu đang bảo đảm tiến độ đề ra. Tuy nhiên, phần đường dẫn ở hai đầu cầu triển khai chậm hơn so với kế hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định do thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng đến việc thi công nền đường. Bên cạnh đó, việc tận dụng đất đắp từ đường công vụ và bãi đúc dầm cũng tác động nhất định đến tiến độ thi công.

“Hiện các nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ những ngày điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án, rút ngắn quá trình xây dựng so với kế hoạch ban đầu để sớm phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân”, ông Nguyễn Đình Quyền chia sẻ.